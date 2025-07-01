Antakya ilçesine bağlı Karaali Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangına havadan ve karadan müdahaleye kısa sürede başlandı. Havanın kararmasıyla havadan müdahale son bulurken, rüzgarın etkisiyle yer yer yön değiştiren alevlere ekipler gece karanlığında karadan müdahaleye devam etti. Alahan Mahallesi'nde alevlerin sardığı yüksek gerilim hattı bomba gibi patladı.