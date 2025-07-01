Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hatay
Alevlerin sardığı yüksek gerilim hattı bomba gibi patladı

Alevlerin sardığı yüksek gerilim hattı bomba gibi patladı

09:091/07/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Korkutan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Korkutan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hatay'da orman yangını esnasında alevlerin sardığı yüksek gerilim hattının bomba gibi patlamasıyla yaşanan panik cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antakya ilçesine bağlı Karaali Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangına havadan ve karadan müdahaleye kısa sürede başlandı. Havanın kararmasıyla havadan müdahale son bulurken, rüzgarın etkisiyle yer yer yön değiştiren alevlere ekipler gece karanlığında karadan müdahaleye devam etti. Alahan Mahallesi'nde alevlerin sardığı yüksek gerilim hattı bomba gibi patladı.


Vatandaşın cep telefonuyla kayıt aldığı esnada gerçekleşen patlamada trafodan bomba gibi ses çıktı. Korkutan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.




#hatay
#elektrik
#yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kerem Aktürkoğlu'ndan 'Leman' paylaşımı: Yere batsın zihniyetiniz