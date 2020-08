Altunsoy ve Albayrak ailelerinin acı günü

Albayrak ailesinin teyze çocuğu Ahmet Altunsoy’un oğlu, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu üyesi Nuri Albayrak’ın yeğeni Muhammet Altunsoy, önceki gün vefat etti. 37 yaşındaki merhum Muhammet Altunsoy için saat 16.00’da Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törende merhumun babası Ahmet Altunsoy, merhumun kardeşleri ve Altunsoy ailesi, Albayrak Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Yönetim Kurulu Üyeleri Nuri Albayrak, Kazım Albayrak, Muzaffer Albayrak, Faruk Albayrak, Muhammed Albayrak, Albayrak Holding CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, merhum Necmettin Erbakan’ın damadı Mehmet Altınöz ve tüm dostları hazır bulundu.

Muhammet Altunsoy

EN ZOR NAMAZ

Muhammet Altunsoy’un cenaze namazını baba Ahmet Altunsoy kıldırdı. Namazdan önce oğlu için helallik isteyen baba Altunsoy, “Huzurlarınızda konuşacak kelam bulmakta zorlanıyorum. Musallada bulunan, daha çiçeği burnunda yavrum. Allah hepimizin yavrularına gani gani rahmet eylesin. Mevlam hepinizden razı olsun. Yavrumu en iyi tanıyanlardan birisi de benim. İftihar ediyorum onunla. Dünyada nurlu yaşamın yolunu arayan birisiydi. Cenab-ı Allah Kur’an-ı Kerim’de ‘Her canlı ölümü tadacaktır’ demiş. Ölümün yaşı yok, her Müslümanın hazır olması gerekir. Yavrumuzun 37 yaşında dünya hayatına veda edeceği hiç aklına gelmezdi. Her şey boş, her şey fani. Allah hepinizden razı olsun” dedi. Merhumun naaşı cenaze namazının ardından Kazlıçeşme’deki aile kabristanına defnedildi.