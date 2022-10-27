Amasra'da maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Dünya

İngiltere'nin yeni başbakanı ülkeye birçok ilki yaşattı

İngiltere'nin modern tarihinde en genç başbakan olan 42 yaşındaki Sunak, aynı zamanda ülkenin Asya kökenli ilk başbakanı. Rishi Sunak, Doğu Afrika'dan İngiltere'ye göç eden Hint asıllı ailenin çocuğu olarak 12 Mayıs 1980'de Southampton'da dünyaya geldi. Ülkenin en eski ve seçkin okullarından Winchester Koleji'nde eğitim gören Sunak, daha sonra Oxford Üniversitesindeki Lincoln College'da ve ardından da Hint asıllı milyarder Narayana Murthy'nin kızı olan eşiyle tanıştığı ABD'deki Stanford Üniversitesi'nde eğitim aldı.