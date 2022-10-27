Gündem Amasrada maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı
BARTIN

Amasra'da maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, Amasra'da maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilenler arasında TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir de bulunuyor.

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Haber Merkezi AA
Amasrada maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Patlamanın meydana geldiği maden.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, Amasra'da maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin, 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra İşletmesinde 14 Ekim'de saat 18.15 sıralarında meydana gelen maden kazasına ilişkin Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütüldüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, "Soruşturma kapsamında 25 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verilmiştir. Amasra Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda, Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltı işlemleri devam etmektedir. Olayla ilgili soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Bartın'da maden ocağında patlama: 41 vatandaşımız hayatını kaybetti
GÜNDEM
Bartın'da maden ocağında patlama: 41 vatandaşımız hayatını kaybetti
  • Bartın'ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim Cuma günü saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi yaralanmıştı.

Bilirkişi heyeti Amasra'da maden sahasında incelemelere başladı
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Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında 14 Ekim'de meydana gelen grizu patlamasında 41 madenci hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı. Olayın ardından Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen 6 savcının yürüttüğü soruşturma sürerken, maden, elektrik, jeoloji, jeofizik ve makine mühendisleri ile A sınıfı iş güvenliği uzmanlarından oluşan bilirkişi heyeti oluşturuldu.
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7 kişilik bilirkişi heyeti, madencilerin avukatları, Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak ve Bartın Baro Başkanı Ferhat Parlatır eşliğinde facianın yaşandığı maden sahasında incelemelere başladı.

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Soruşturma aşamasında el konulan maden sahası ve binadaki görüntü ve ses kayıtları ile yer altındaki işçilerin konuşmasını kaydeden cihazların Emniyet Müdürlüğü’nde incelenmesine başlandı. Karakutu olarak da adlandırılan gaz ölçümlerini, hava akış oranını, ses ve görüntü kayıtlarını barındıran bilgisayarların ilerleyen aşamada savcılık tarafından görevlendirilen bilirkişilerce raporlanacağı öğrenildi.
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Genel Maden İşçileri Sendikası yetkililerinden alınan bilgiye göre bu kayıtların açılması için herhangi kriminal bir işleme gerek olmadığı bildirildi.
Bilirkişi heyeti Amasra'da maden sahasında incelemelere başladı
Bartın'ın Amasra ilçesinde 41 madencinin hayatını kaybettiği grizu patlamasıyla ilgili bilirkişi heyeti, maden sahasında incelemelere başladı.


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