ANFA için soruşturma izni talebi

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, bu kez belediyeye bağlı ANFA’da yapılan usulsüzlük iddialarıyla gündemde. ABB iştirak şirketi olan ANFA ve ortaklığı bulunan şirketlerde personel istihdamı, hizmet alımları ve taşınmaz kullanımı konusunda ciddi mevzuat ihlalleri ortaya çıktı. Bulgular arasında, işçi alımlarının İŞKUR’a bildirilmemesi dikkat çekti. Yapılan incelemeler sonucunda, İçişleri Bakanlığı’ndan “görevi kötüye kullanma” ve “kamu görevlisinin suçu bildirmemesi” suçlamalarıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma izni talep edildi.

İŞKUR’A BİLDİRİLMEDEN PERSONEL ALIMI

ANFA Altınpark’a bağlı ortaklıklar arasında Anfa Güvenlik ile Beltema Sigorta yer alıyor. Anfa Güvenlik, hakkında hazırlanan 2024 Sayıştay Raporu'nda, seçim dönemine denk gelen 2019–2021 yılları arasında yapılan 171 işçi alımının, İŞKUR’a bildirilmeden gerçekleştirildiği tespit edildi. Raporda, işçi ihtiyacının şifahen belirlenerek personel alımı yapılmasının, liyakati, objektifliği, şeffaflığı ortadan kaldırdığı ve iş arayan birçok kişinin başvuru hakkını fiilen engellediği kaydedildi.

PERSONELE DAYALI İŞLER TAŞERONA VERİLDİ

Sayıştay'ın denetiminde, park ve bahçe bakımı, yeşil alan düzenlemesi gibi süreklilik arz eden ve personel çalıştırılmasına dayalı işlerin, mevzuata aykırı biçimde üçüncü firmalara satın alma yoluyla yaptırıldığı belirlendi. Sayıştay, bu tür işlerin belediye şirketleri tarafından doğrudan yürütülmesi gerektiğini, taşeron yöntemiyle yapılmasının açıkça yasak olduğunu vurguladı.

Ana hizmet binası bile ruhsatsız

Sayıştay’ın tespit ettiği bir başka bulgu ise şirketin ana hizmet binasının ruhsatsız olması oldu. Yenimahalle’de bulunan ve ANFA tarafından kullanılan binanın, arsa mülkiyetinin belediyeye ait olduğu, şirkete tahsis veya devir kararının bulunmadığı, yapı ruhsatı ve yapı kullanım izninin olmadığı tespit edildi. Sayıştay, bu durumun her an tahliye ve yıkım riski doğurduğuna dikkat çekti. Personel alımlarına ilişkin usulsüzlük iddiaları, Yavaş yönetimi açısından ilk değil. Daha önce de Halk Ekmek’te yaşandığı öne sürülen usulsüzlükler kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Toplam zarar 2,8 milyar TL

Sayıştay, ANFA Altınpark’ın mali çöküşünü de ortaya koydu. Toplam zararı 2,8 milyar TL’yi geçen şirketin ödenmiş sermayesi, 2024’te tamamen eridi. ANFA’daki personel alımı iddialarına ilişkin bu dosya, Mansur Yavaş hakkında kamuoyuna yansıyan 9. soruşturma dosyası olarak kayıtlara geçti. Daha önce AnkaPark, konser organizasyonları, imar uygulamaları, Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi ve Halk Ekmek’teki usulsüzlükler nedeniyle yargı gündemine gelen Yavaş yönetimi, son dosyayla birlikte bir kez daha tartışmaların merkezine oturdu.







