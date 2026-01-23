Yeni Şafak
Susuzluğun faturasını Ankaralılara kesti

Susuzluğun faturasını Ankaralılara kesti

Merve Safa Akıntürk
04:0023/01/2026, Cuma
Vatandaşlar asılan pankartları “Reklam değil, icraat bekliyoruz” diyerek eleştirdi.
Vatandaşlar asılan pankartları “Reklam değil, icraat bekliyoruz” diyerek eleştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkentte yetersiz yatırımların sebep olduğu su krizinin sorumluluğunu vatandaşlara yükledi. Kent genelindeki billboardlara “Suda Sıfır Gün” sloganlı pankart astıran Yavaş’ın “Sorumluluk hepimizin” mesajı kamuoyunda tepki çekti. Ankaralılar, “Reklam değil, icraat istiyoruz” diyerek Yavaş ve yönetimine eleştiride bulundu.

Başkentte haftalardır süren su kesintileri vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkilerken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın reklam hamlesi kamuoyunda tartışma konusu oldu. Kentin ana arterleri, meydanları ve yoğun nüfuslu bölgelerine yerleştirilen billboardlarda “Suda Sıfır Gün” ve “200 günlük su var” ifadeleri yer aldı. Ancak musluklardan suyun akmadığı bir dönemde verilen bu mesajlara, Ankaralılar tepki gösterdi.

SORUMLULUK VATANDAŞA YÜKLENDİ

Reklam panolarında su krizinin nedenlerine ya da çözüm yollarına dair somut bilgilere yer verilmezken, kampanyanın odağı bireysel tasarruf çağrılarıyla sınırlı kaldı. “Sorumluluk hepimizin” mesajıyla yükün vatandaşlara yöneltilmesi, altyapı sorunları, yeni su kaynakları ve devam eden projeler konusunda sessiz kalınması eleştirilerin dozunu artırdı.

ANKARALILAR TEPKİ GÖSTERDİ

Özellikle yüksek kotlu mahallelerde ve bazı ilçelerde günlerce süren su kesintileri devam ederken yürütülen reklam kampanyası, “algı yönetimi” eleştirilerini de beraberinde getirdi. Vatandaşlar sosyal medya ve çağrı merkezleri üzerinden tepkilerini dile getirmeyi sürdürürken, Ankara’nın yıllardır çözülemeyen yüksek kayıp-kaçak oranları, eskiyen şebeke hatları ve kuraklığa karşı yetersiz uzun vadeli planlama yeniden gündeme geldi.

REKLAM DEĞİL İCRAAT BEKLİYORUZ

Ankaralılar, su tasarrufuna yönelik bilgilendirme çalışmalarının gerekli olduğunu ancak bu tür kampanyaların altyapı yatırımları ve yeni su temin projeleriyle desteklenmediği sürece kalıcı çözüm üretmeyeceğini ifade ediyor. Vatandaşlar asılan pankartları “Reklam değil, icraat bekliyoruz” diyerek eleştirdi.


