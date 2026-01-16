Mansur Yavaş'ın kafası karışık: Önce inkar sonra özür

Ankara’da süren su kesintileri tartışmalara neden olurken ABB Başkanı Mansur Yavaş, yaşanan krizi reddedip “algı operasyonu” savunması yaptı, ardından kesintiler için özür diledi.
Başkentte su krizi sürüyor. 6 milyon kişiyi mağdur eden Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, düzenlediği basın toplantısında kesintileri reddederek, kendisine yönelik ‘algı operasyonu’ yürütüldüğünü savundu.
Yavaş’ın, suların aktığını söylemesine rağmen kesintiler sebebiyle özür dilemesi dikkat çekti. Mansur Yavaş “Elimizden gelen her şeyi yapmamıza, hatamız da olmamasına rağmen sıkıntı yaşandı. Hemşerilerimizden, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ve şahsım adına özür diliyorum” dedi. Ardından günlerce susuzlukla mücadele etmek zorunda bırakıldığı için kendisini eleştiren kişileri dava açmakla tehdit etti. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre ABB Başkanı Yavaş “O konuşan insanlar, ilçe yöneticileri dahil kimin ne kadar su kullandığını görüyoruz. Hepsini dezenformasyondan dolayı savcılığa vereceğiz” şeklinde konuştu.