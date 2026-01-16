Mansur Yavaş'ın kafası karışık: Önce inkar sonra özür

Yavaş’ın, suların aktığını söylemesine rağmen kesintiler sebebiyle özür dilemesi dikkat çekti. Mansur Yavaş “Elimizden gelen her şeyi yapmamıza, hatamız da olmamasına rağmen sıkıntı yaşandı. Hemşerilerimizden, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ve şahsım adına özür diliyorum” dedi. Ardından günlerce susuzlukla mücadele etmek zorunda bırakıldığı için kendisini eleştiren kişileri dava açmakla tehdit etti. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre ABB Başkanı Yavaş “O konuşan insanlar, ilçe yöneticileri dahil kimin ne kadar su kullandığını görüyoruz. Hepsini dezenformasyondan dolayı savcılığa vereceğiz” şeklinde konuştu.