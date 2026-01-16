Yeni Şafak
Suya çare bulundu ama harekete geçen olmadı

Merve Safa Akıntürk
04:0016/01/2026, Cuma
G: 16/01/2026, Cuma
Susuzluk nedeniyle tepkilerin odağına yerleşen Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, Devlet Su İşleri’nin (DSİ) Koyunbaba Barajı’ndan su alınmasına onay vermesine rağmen gerekli adımları atmadığı ortaya çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediye'si, yaklaşık üç aydır yaşanan su kesintilerini “kuraklık” gerekçesiyle açıklarken, DSİ kayıtları sorunun yağış yetersizliğinden çok, hayata geçirilmeyen bir planlamadan kaynaklandığını gösterdi. 2024 yazı öncesinde olası su sıkıntısına karşı bakanlıkla temasa geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankırı sınırları içindeki Koyunbaba Barajı’ndan geçici süreyle su talebinde bulundu. Yapılan teknik incelemeler sonucunda, üç ay için yaklaşık 9 milyon metreküp su alınmasına izin verildi. Ancak bu suyun Ankara’ya ulaştırılabilmesi için kurulması gereken iletim hattına ilişkin belediye tarafından sahada somut bir çalışma başlatılmadı. Bu süreçte Ankara’nın su ihtiyacı büyük ölçüde Çamlıdere Barajı’ndan karşılanmaya devam etti. Baraj seviyesinin düşmesiyle birlikte birçok ilçede kesintiler yaşandı.



