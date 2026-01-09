Ankara'da su krizi günden güne büyüyor. Önceki günlerde ASKİ'den yapılan duyuruda, su kaynaklarını korumak amacıyla bir süredir uygulanan kontrollü su yönetiminin, mevcut koşullar dolayısıyla devam ettiği belirtilmişti. Belediye, konuyla ilgili Devlet Su İşleri'ni suçlarken yaşanan mağduriyetin sorumlusunun kim olduğu vatandaş tarafından merak ediliyordu. Bakan Yumaklı tartışmalara son noktayı koydu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşanan içme suyu krizine ilişkin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nü suçlamıştı. DSİ'den yapılan açıklamada, sorumluluğun belediyede olduğu belirtilmişti.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından paylaşım yaparak, son günlerde Ankara'da yaşanan su kesintilerinin gerçek nedenlerinin gizlenerek, kamuoyunu yanıltmaya yönelik açıklamalarda bulunulduğunu ifade etti.
Vatandaşların ihtiyaç duyduğu içme ve kullanma suyunu sağlama görevi, yetkisi ve sorumluluğunun belediyelere ait olduğunu vurgulayan Yumaklı, "Bu sorumluluğu yerine getiremeyenlerin, beceriksizliklerini başka kurumlara havale etmeye çalışması kabul edilemez ve devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz." sözlerini kaydetti.
Yumaklı, yıllardır yenilenmeyen altyapıların, göz ardı edilen yatırımların ve yüksek su kayıp-kaçak oranlarının oranlarının ortada olduğuna dikkati çeken Bakan Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Konuyu çarpıtarak algı oluşturma çabası ne sorunu çözer ne de vatandaşın mağduriyetini giderir. Su yönetimi, bahane üretme değil, planlama, zamanında yatırım yapma, kaynakları doğru yönetme ve hesap verebilme işidir. Belediyeler artık sorumluluktan kaçmayı değil, görevlerini yerine getirmeyi tercih etmelidir. Devlet Su İşleri, görev alanı çerçevesinde üzerine düşeni yapmış, verileriyle ve açıklamalarıyla durumu şeffaf biçimde ortaya koymuştur. Bakanlık olarak, ülkemizin su kaynaklarının korunmasına ve geliştirilmesine yönelik yatırımlara bütün hızımızla devam edeceğiz."