Su var da biz mi içtik

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, başkentteki su krizi üzerine kameraların karşısına geçti. Belediye yönetimini savunup eleştirileri alaya alan Yavaş, bir yandan “Ankara’da su problemi yok” dedi, diğer yandan olmadığını iddia ettiği kriz için vatandaşlardan özür diledi.

TÜM TÜRKİYE’DE SU SIKINTISI VAR

Su sıkıntısının yalnız Ankara’ya özgü olmadığını söyleyen Yavaş, “Bütün Türkiye’de, bütün belediyelerde su sıkıntı var” dedi. “CHP’li belediye şehri susuz bıraktı” söyleminin karalama kampanyası olduğunu öne süren Yavaş, Süleyman Demirel’e atıfla “Su var da biz mi vermedik? Demirel'in dediği gibi suyu içtik mi? Biz mi içtik?” ifadelerini kullandı.

ELEŞTİRENLERİN TÜKETİMİNE BAKTIK

Belediyeyi eleştiren siyasetçi ve yorumcuların su tüketimine baktıklarını ifade eden Yavaş yeni bir tartışma başlattı. Yavaş, “Televizyonlarda bağıran ortalama 20 metreküp su kullanıyor. Tweet atan siyasi de 37 ton kullanıyor aylık” diye konuştu. Yavaş işi daha da ileri taşıyıp, Ankaralılar susuzluk çeksin diye bu isimlerin muslukları açıp boşa akıtabileceklerini söyledi.

SULAR AKIYOR KESİNTİ YOK

“Şu an Ankara’da tüm musluklardan su akıyor. Hiçbir kesinti yok” diyen Yavaş, diğer yandan kesinti yaşandığını kabul etti. Mamak’ın yüksek kesimleri, Çankaya’nın üst kotları, Keçiören ve Yenimahalle’nin bazı bölgeleri ile Lalahan’da sıkıntı yaşayan tüm abonelerden ASKİ ve kendi adına özür dileyen Yavaş, “DSİ adına da özür diliyorum” sözleriyle bir de DSİ’yi suçladı.

DAVA AÇMAKLA TEHDİT ETTİ

Yavaş, kendilerini su tartışması üzerinden eleştirenleri ise karşı çıktıkları yasal düzenleme üzerinden tehdit etti: “Bunların hepsini, dezenformasyondan halkta korku ve panik yaratmaktan dolayı savcılığa vereceğiz.”





Suyu kesilen parmak kaldırsın

Mansur Yavaş, su kesintilerinin yaygın olmadığı tezini ispatlamak amacıyla toplantı salonunu “hızlı anket” alanına çevirdi. Salona hitaben “Suyu kesilenler Allah rızası için elini kaldırsın” diyen Yavaş, ardından “Bu kesintiler, Ankara’da 2 milyon 600 bin abonemizin çok çok altında” sözleriyle, kesintinin sınırlı olduğunu ileri sürdü.



