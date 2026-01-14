Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan Yavaş'a su tepkisi: Konuşmak değil iş yapmak gerek

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Konya’da da içme suyu sorunu yaşandığı yönündeki açıklamalarına sert ifadelerle yanıt verdi. Konya’nın Türkiye’de kuraklıktan en fazla etkilenen şehir olmasına rağmen hiçbir dönem susuz bırakılmadığını vurgulayan Altay, Ankara’daki krizin nedenini “işletme beceriksizliği ve yatırım eksikliği” olarak nitelendirdi.

Altay, Ankara’da yaşanan su kesintilerinin öngörüsüzlükten kaynaklandığını belirterek, “Bu iş mazeret üretme değil, planlama ve öngörü işidir. Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla hareket ettik, tedbirleri yıllar öncesinden aldık” dedi.

"Ankara’da sorun su yokluğu değil, yönetim zafiyeti"

Konya’da ne geçtiğimiz yaz ne de bugün su kesintisi yaşanmadığını vurgulayan Altay, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kayıp-kaçak oranlarını düşürmek için hiçbir ciddi yatırım yapmadığını, bu nedenle oranların yüzde 40’a yükseldiğini söyledi. Konya’da ise aynı oranın yüzde 21,6’ya düşürüldüğünü ifade etti.

“Ankara’da sorun su yokluğu değil, yönetim zafiyetidir” diyen Altay, Konya’da dijital su yönetimi, yeni su kaynakları, açılan kuyular, arıtılmış suyun tarımda kullanımı ve altyapı yatırımlarıyla krizin önüne geçildiğini anlattı.

"Bilgi ve tecrübemizi Ankara halkı için paylaşmaya hazırız"

Altay açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi su kıtlığına karşı önceden tedbir almamış, yatırımlarını yapmamış ve Ankaralıları susuz bırakmıştır. Tavsiyemiz nettir: Konuşmak yerine iş yapsınlar. İsterlerse bilgi ve tecrübemizi Ankara halkı için paylaşmaya hazırız.”



