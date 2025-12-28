Başkan Altay’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür: Habib-i Neccar Camii yeniden ibadete açıldı

“Depremden sonra caminin restorasyonunu yapmak Konyalılara ve Konya Büyükşehir Belediyesi’ne nasip oldu. Elhamdülillah şehrimize yakışır bir restorasyon gerçekleştirdik. Çalışmaya emek veren, gönül veren Konyalı hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılışını yaptık. Habib-i Neccar Camisi Hatay’a, ülkemize ve insanlığa hayırlı olsun. Restorasyon sürecinde bize desteğini esirgemeyen Konyalı hemşehrilerime, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız, değerli hemşehrimiz Murat Kurum beye ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sonsuz teşekkür ediyorum”