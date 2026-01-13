İstanbul Valisi Gül: İstanbul’da su krizi yok, ihtiyaç Melen Projesi ile karşılanıyor

İstanbul Valisi Davut Gül, valilik tarafından düzenlenen Medya Buluşmaları programında medya yayın kuruluşlarının genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi. Programda 2023, 2024 ve 2025 yıllarında İstanbul’da meydana gelen asayiş olaylarındaki başarı oranlarını paylaştı. Vali Gül, daha sonra kendisine gazeteciler tarafından yöneltilen sorulara cevap verdi.

'MELEN PROJESİ İHTİYACI KARŞILIYOR'

İstanbul’da su krizinin olmadığını ama suyun israf edilmeden kullanılması gerektiğini söyleyen Vali Gül, "İstanbul’da şu an itibariyle bir su krizi yok. Ama bu İstanbul’a yağmur yağdı ya da İstanbul’da akarsular çok olduğu için değil, Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun belediye başkanlığı döneminde Melen‘den su getirildi. İstanbul’a biliyorsunuz 150 kilometre 200 kilometre’de sular geliyor. Dolayısıyla da normal şartlarda vanaları kapatsak İstanbul’da muhtemelen bir ay sonra suyumuz kalmayacak o açıdan biz suyu verimli kullanmak durumundayız. İkincisi İstanbul’da bir krizi yok, İstanbul’da hemşehrilerimizin ihtiyacını bir şekilde karşılıyor" dedi.





'TOPLANIP GÜVENLİ YERLERE GÖTÜRÜLMELİ'

Bir gazetecinin sokak hayvanlarıyla ilgili gelinen süreçle ilgili sorusunu yanıtlayan Gül, göreve geldikleri günden itibaren sahipsiz hayvanlarla ilgili vatandaşların yaşadıkları sıkıntıları gördüklerini söyledi.

İçişleri Bakanlığı’nın bu konuda yaptığı düzenleme ve planlamalara değinen Gül, "Biz bu köpekleri, sahipsiz hayvanları nereye, nerede barındıralım, yer yok’ dediler. Haklı olarak bakıyorum. Orman alanları içerisinde talep edilen bütün belediyelere yer tahsis ediliyor. Hiçbir belediyemiz, ’biz sahipsiz hayvanlarını toplayacağız ama götüreceğimiz yer yok, barındıracağımız yer yok’ diyemeyecek. Yasal düzenleme yapıldı. Bunların mutlaka sokaklardan toplanıp güvenli yerlere götürülmesi lazım" şeklinde konuştu.





KAÇAK GÖÇMENLERLE MÜCADELE

Kaçak göçle mücadelede kararlılık gösterildiğini söyleyen Vali Gül, "Önemli olan yabancı olması değil kayıtlı olmasıdır. Bizim yaptığımız göçmenlerle beraber ya da yabancıyla mücadele değil kaçak göçle mücadele. Ne demek bu, kaçak göçle mücadele. Adamın nerden geldiğini bilmiyoruz, nasıl geldiğini bilmiyoruz. Ya da 3 ay vizeyle gelip 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl kalmasını istemiyoruz. Kayıtlı girdiyse kayıtlı yaşıyorsa kayıtlı şekilde şehre katkı sunuyorsa bununla ilgili hiçbir problem yok. Mobil göç noktaları 2.5 senedir bu işlemleri yapıyor. Mobil göç noktalarının esası şu, biz göçmeni suçlu olarak görmüyoruz. Vize ihlali demek polislik bir konu değil. Mobil göç noktaları göçle entegre şekilde eksikleri tamamlayarak, varsa kaçak olanları tespit ederek sınır dışı işlemi yapıyor" şeklinde yanıtladı.





'MOTOSİKLETLERE YASAL DÜZENLEME GEREKİYOR'

Gül, kent trafiği içerisinde sayıları artan motosikletlerle ilgili düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin yöneltilen soru üzerine "Motosikletlere mutlaka bir kural getirmek gerekiyor. Var olan kuralları da uygulamak gerekiyor. Kısmen yasal düzenlemelere ihtiyaç var kısmen de uygulama yapmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.







