Ankara merkezli 16 ilde kamu sistemlerine sızanlara büyük operasyon: 58 şüpheli yakalandı

Ankara merkezli 16 ilde kamu kurumlarının sistemlerine yetkisiz erişim sağlayarak, menfaat temin eden şüphelilere yönelik operasyonda 58 şüpheli yakalandı.
Ankara merkezli 16 ilde kamu kurumlarının sistemlerine yetkisiz erişim sağlayarak, menfaat temin eden şüphelilere yönelik operasyonda 58 şüpheli yakalandı.
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