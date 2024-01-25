Antalya ve Muğla adayları yarın

CHP ayrıca İzmir’de de bazı ilçeleri açıklayacak. Menemen, Aliağa ve Kemalpaşa başta olmak üzere bazı ilçeleri duyuracak. İzmir’de değişim yapılacak ilçelerde Genel Merkez'e yakın isimler aday gösterilecek. Genel Merkez Ankara'da kazanmaya yakın olduklarını düşündükleri Mamak adayını duyurmayı planlıyor. İstanbul’da bugüne kadar açıklanan ilçelerdeki adayları belirleyen Ekrem İmamoğlu bundan sonrakilerde de söz sahibi olacak. İstanbul’da bu kez AK Parti’nin güçlü olduğu ilçelerin adaylarını duyuracak. Beykoz, Çekmeköy gibi ilçeler açıklanacak. Ayrıca Esenyurt, Büyükçekmece, Beylikdüzü gibi mevcut CHP’de olan bazı belediyelerin de açıklanması bekleniyor. Bazı mevcut belediye başkanları ile yola devam etmek istemeyen İmamoğlu’nun değişim isteğini Genel Merkez’e ilettiği de öğrenildi.