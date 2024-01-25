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Antalya ve Muğla adayları yarın

Adaylarını belirlemeye devam eden CHP yarın Muğla ve Antalya Büyükşehir belediyelerinin yanı sıra Ankara, İzmir ve İstanbul’un bazı ilçelerinin adaylarını açıklayacak. Muğla’da 4 isim üzerinde durulurken, Antalya’da ise mevcut isim Muhittin Böcek’in yeniden aday olması bekleniyor.

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:00 - 25/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:09 - 25/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

31 Mart Yerel Seçimleri için daha önce 3 etap aday tanıtımı yapan CHP, 4'üncü etap aday tanıtımına hazırlanıyor. Bütün il ve ilçelerde kendi adayını çıkaracak CHP bugüne kader 600’e yakın adayını kamuoyuna duyurdu. CHP 4’üncü etapta 200’ün üzerinde adayını daha yarın açıklayacak.

MUĞLA’DA 4 İSİM, ANTALYA’DA BÖCEK

Yarın açıklanacak adaylar arasında mevcut CHP’li büyükşehirler arasında bulunan Muğla için 4 isim konuşuluyor. AK Parti’nin adayının ardından yeniden anket yapan CHP’de Süleyman Girgin, Burak Erbay, Cumhur Uzun, Ahmet Aras isimleri konuşuluyor. 4 isim arasında yapılacak son anketten sonra adayın ismi kamuoyuna duyurulacak. CHP ile DEM Partisi’nin arasını açan Antalya için de yeniden Muhittin Böcek’in aday gösterilmesi bekleniyor. Böcek’in adaylığı uzun süre tartışılmıştı.

CHP ayrıca İzmir’de de bazı ilçeleri açıklayacak. Menemen, Aliağa ve Kemalpaşa başta olmak üzere bazı ilçeleri duyuracak. İzmir’de değişim yapılacak ilçelerde Genel Merkez'e yakın isimler aday gösterilecek. Genel Merkez Ankara'da kazanmaya yakın olduklarını düşündükleri Mamak adayını duyurmayı planlıyor. İstanbul’da bugüne kadar açıklanan ilçelerdeki adayları belirleyen Ekrem İmamoğlu bundan sonrakilerde de söz sahibi olacak. İstanbul’da bu kez AK Parti’nin güçlü olduğu ilçelerin adaylarını duyuracak. Beykoz, Çekmeköy gibi ilçeler açıklanacak. Ayrıca Esenyurt, Büyükçekmece, Beylikdüzü gibi mevcut CHP’de olan bazı belediyelerin de açıklanması bekleniyor. Bazı mevcut belediye başkanları ile yola devam etmek istemeyen İmamoğlu’nun değişim isteğini Genel Merkez’e ilettiği de öğrenildi.

Taşra ilçelerini Yavaş belirleyecek

Yerel seçimler için çalışmalarına geçtiğimiz günlerde başlayarak sahaya inen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a, CHP yönetimi ilçelerde aday belirlemesi için öncelik tanımadı. Yavaş’a kırsal adaylarını belirleme şansı verecek CHP yönetimi, partilerinin kazanması güç olan yerlerde Yavaş’ın önerdiği isimleri aday gösterecek.

MHP'Lİ İSİMLERİ SEÇECEK

Ankara’nın kırsal ilçeleri olan Kızılcahamam, Evren, Nallıhan, Güdül, Çamlıdere, Beypazarı, gibi ilçelerde Yavaş’ın önerdiği adayları açıklayacak. Yavaş’ın ise bu ilçelere eski MHP'li ya da merkez sağ kökenli isimlerden önereceği belirtiliyor. Kırsaldan CHP’ye az oy geldiğini düşünen Yavaş adayları belirlerken büyükşehir için de çalışmasını isteyecek. Böylelikle, kırsaldan da büyükşehire oy gelmiş olacak.




#Siyaset
#Yerel Seçim
#CHP
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