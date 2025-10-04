Antalya'da hortum ve yağış etkili oldu

Antalya’nın Demre ilçesinde meydana gelen hortum nedeniyle toptancı halindeki bir işyerinin çatısı zarar gördü, Kaş ilçesinde de sağanak etkili oldu.

Kaş ilçe merkezinde kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler, araçlarını bulunduğu yerden çıkarmakta güçlük yaşarken, belediye ekipleri bölgede çalışma başlattı. İlçe merkezine uzak noktalarda ise yağıştan dolayı bazı araçlar mahsur kaldı. Sağanak sırasında vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken, esnaf dükkânlarının önünde biriken suları tahliye etmeye çalıştı. Trafikte ise yer yer aksamalar meydana geldi.





Demre’de hortum

İlçe merkezindeki Eski Postane ve Noel Baba Caddesi’nde iki ağaç devrildi. Aynı saatlerde ilçede meydana gelen hortumda toptancı halinde bir işyerinin çatısı zarar gördü. Belediye ekipleri devrilen ağaç ve kopan tellerin kaldırılması için çalışma başlatırken, vatandaşlar yaşanan olumsuzluklar nedeniyle zor anlar yaşadı.



