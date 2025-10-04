Muğla'yı sel vurdu

Muğla’nın kıyı kesimlerinde etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Ortaca ilçesinde önceli akşam saatlerinde başlayan yağış dün de devam etti. Yağış nedeniyle kent merkezi ile bazı mahallelerde su baskınları meydana geldi, araçlar yolda kaldı, ev ve iş yerlerini su bastı. Merkez mezarlığında birçok kabir sular altında kaldı. İlçede yağış nedeniyle zaman zaman hasarlı kazalar da yaşandı.

MİLAS'TA TEKNE BATTI

Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde kıyıda bağlı bir tekne battı. Sahil Güvenlik ve belediye ekipleri, bölgede inceleme yaptı. Fırtına nedeniyle zaman zaman elektrik kesintileri yaşandı. Menteşe ilçesinde sağanak ve dolu sebebiyle su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti, yayalar zor anlar yaşadı. Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde kısa süreli sağanak etkili oldu. Zaman zaman rüzgarın da etkili olduğu ilçede 12 metrelik bir tekne kıyıya sürüklendi. Fethiye ilçesinde kara yollarında su birikintileri oluştu.

AYVALIK’A 63 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Şiddetli yağış İzmir ve Balıkesir’de de etkili oldu. İzmir’in Bornova ilçesinde sağanak yağış sonrası bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Suyla kaplı yollarda sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde ise son 24 saatte metrekareye 63,8 kilogram yağış düştü. İlçede cadde ve sokaklar göle dönerken, 2 evi de su bastı.



