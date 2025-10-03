Çanakkale hava durumu: Dolu yağışı etkili oldu

Çanakkale’de akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Aniden bastıran dolu yağışı nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Yaklaşık 10 dakika boyunca etkili olan dolu yağışı nedeniyle kentte yaşam olumsuz etkiledi.

Dolu yağışından etkilenen ve bitkin düşen bir kuş cep telefonu kamerasına yansıdı. Duyarlı bir vatandaş ise kuşu, dinlenmesi için evine aldı.