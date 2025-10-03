Yeni Şafak
Çanakkale hava durumu: Dolu yağışı etkili oldu

22:433/10/2025, Cuma
Çanakkale’de sağanak yağışın ardından dolu etkili oldu. Dolu yağışından etkilenen bir kuş ise bitkin düştü, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çanakkale’de akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Aniden bastıran dolu yağışı nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Yaklaşık 10 dakika boyunca etkili olan dolu yağışı nedeniyle kentte yaşam olumsuz etkiledi.


Yağan dolu yağışı nedeniyle bir kuş bitkin düştü

Dolu yağışından etkilenen ve bitkin düşen bir kuş cep telefonu kamerasına yansıdı. Duyarlı bir vatandaş ise kuşu, dinlenmesi için evine aldı.

