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Gündem Aşı programında öncelikli gruba dahil edilen muhtarlarda aşı heyecanı
KIRKLARELİ

Aşı programında öncelikli gruba dahil edilen muhtarlarda aşı heyecanı

Aşı programında öncelik gruba dahil edilen muhtarlar randevu alarak Şehir Hastaneleri ya da Aile sağlığı merkezleri gelerek Kovid-19 aşılarının birinci dozu yaptırıyor.

Haber Merkezi İHA
Aşı programında öncelikli gruba dahil edilen muhtarlarda aşı heyecanı
Kırklareli’nde Akalar Mahallesinde muhtarlık yapan Hakan Ediş.

Koronavirüsüyle mücadele kapsamında aşı programında öncelik gruba dahil edilen muhtarlar randevularını alarak Şehir Hastaneleri ya da Aile sağlığı merkezleri gelerek Kovid-19 aşılarının birinci dozu yaptırıyor.


Kırklareli’nde Akalar Mahallesinde Muhtarlık yapan Hakan Ediş randevusunu alarak Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşısını yaptırdığını belirterek kendilerine bu imkanı sağlayan devlet yetkililerine teşekkür etti.

"KORONAVİRÜS HASTASI VATANDAŞLARA YARDIM YAPIYORUZ"


Mahallesinde bulunan koronavirüsüne yakalanan vatandaşlarının ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek Gruplarının yardımıyla birlikte yerine getirdiklerini dile getiren Ediş, “Vefa Sosyal Destek Gruplarında bulunan arkadaşlarımızla birlikte mahallemizde koronavirüsüne yakalanan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Kısacası virüslü vatandaşlarımızla iç içe olduğumuz için ben aşı programında öncelik gruba dahil edileceğimizi bekliyordum ve dahil edildik.

"AŞI ŞART"

Randevumu alıp aşımı oldum. Bir an önce bu illetten kurtulmamız için aşı şart. Şu anda mutluyum. Hiç korkulacak bir şey yok. Herkesi davet ediyorum gelsinler aşılarını olsunlar” şeklinde konuştu.


  • Sağlık çalışanlarına da özverilerinden dolayı teşekkür eden Ediş vefat eden sağlık çalışanlarına rahmet diledi.

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