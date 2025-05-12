Asma tavan çöktü: Anne ve 2 çocuğu birkaç dakikayla kurtuldu

Olay, geçen hafta cuma günü Finike ilçesi İskele Mahallesi'ndeki bir apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Ü.B.'nin 2 çocuğuyla birlikte kiracı olarak oturduğu evin salonundaki asma tavan, henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Birkaç dakika önce yan odaya geçen anne ve 2 çocuğu çöken tavanın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay sonrası tavanda ve salondaki eşyalarda hasar oluştu.