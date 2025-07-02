Ateşe karşı tahliye mücadelesi: Ekipler zamana karşı yarıştı

Artan hava sıcaklığına insan etkisi de eklendikten sonra ormanlarımız cayır cayır yanmaya başladı. Yurt genelinde pek çok noktada eş zamanlı çıkan yangınlar, yürekleri ağızlara getirdi. Alevlerin vatandaşların yaşadığı alanlara yaklaşması ihtimaline karşı başlatılan tahliye çalışmaları da duygu dolu anlara sahne oldu.

Yangın bölgelerinde karşılaştıkları zorluklara dikkat çeken Yetişenoğlu, "Yaşlı nüfusun yoğunlukta olduğu bölgelerde çok zor anlar yaşadık. İnsanlar yılların emeğini, evlerini bırakmak istemedi. Bazısı araç kullanamıyor, bazısının aracı yoktu. Onları ikna etmek için adeta yalvardık, ellerini öptük, kucakladık" dedi.

Yetişenoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “O anın atmosferi çok zordu, Rabbim kimseye yaşatmasın. Hasta ve yaşlıların tahliyesinde ekip arkadaşlarım canlarını tehlikeye atarak özveriyle görev yaptı. Büyükbaş hayvan sahipleri hayvanları için endişelendiğine tanıklık ettik. Hayvanların da güvenli alanlara nakledilmesi sağlandı.”

Yetişenoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “O anın atmosferi çok zordu, Rabbim kimseye yaşatmasın. Hasta ve yaşlıların tahliyesinde ekip arkadaşlarım canlarını tehlikeye atarak özveriyle görev yaptı. Büyükbaş hayvan sahipleri hayvanları için endişelendiğine tanıklık ettik. Hayvanların da güvenli alanlara nakledilmesi sağlandı.”

Sayan, “Bölgede yaklaşık 3-5 marangoz atölyesi ve bazı iş yerleri bulunuyordu. Yangın tehdidi nedeniyle önce sanayi çalışanları ikna edilerek tahliye edildi. Bazı vatandaşlar makinelerini almak için dirense de, ekiplerin sabırlı ve ikna edici yaklaşımıyla bölge güvenli hale getirildi. Evlerde ise yaşlılar, Alzheimer hastaları ve engellilere özel ilgi gösterilerek, sağlık personeline teslim edilmek üzere güvenli bölgelere taşındı. Yangının evlerin dibine kadar yaklaşmasıyla birlikte elektrikler kesildi ve vatandaşlar durumu anladığında tahliye hızlandı” şeklinde konuştu.