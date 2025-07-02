Ateşe karşı tahliye mücadelesi: Ekipler zamana karşı yarıştı

Ülkemizin pek çok noktasında çıkan orman yangınları korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yangın bölgelerinde görev yapan gönüllü ekipler ise, engelli ve yaşlılar başta olmak üzere vatandaşların tahliyesi için adeta zamanla yarışıyor. Yeni Şafak’a konuşan İHH Rama Kurtarma İzmir Ekip lider yardımcısı Mehmet Emre Yetişenoğlu, “İnsanlar yılların emeğini, evlerini bırakmak istemedi. Bazısı araç kullanamıyor, bazısının aracı yoktu. Onları ikna etmek için adeta yalvardık” dedi.
Artan hava sıcaklığına insan etkisi de eklendikten sonra ormanlarımız cayır cayır yanmaya başladı. Yurt genelinde pek çok noktada eş zamanlı çıkan yangınlar, yürekleri ağızlara getirdi. Alevlerin vatandaşların yaşadığı alanlara yaklaşması ihtimaline karşı başlatılan tahliye çalışmaları da duygu dolu anlara sahne oldu.
Yangın bölgelerinde karşılaştıkları zorluklara dikkat çeken Yetişenoğlu, "Yaşlı nüfusun yoğunlukta olduğu bölgelerde çok zor anlar yaşadık. İnsanlar yılların emeğini, evlerini bırakmak istemedi. Bazısı araç kullanamıyor, bazısının aracı yoktu. Onları ikna etmek için adeta yalvardık, ellerini öptük, kucakladık" dedi.
RABBİM KİMSEYE YAŞATMASIN
Tahliye sürecinde karşılaştıkları duygusal ve fiziksel zorluklara da dikkat çeken Yetişenoğlu, özellikle Ürkmez bölgesine yönlendirdikleri vatandaşların sınırlı alan koşullarında güvenliğe alınmaya çalışıldığını anlattı.
- Yetişenoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “O anın atmosferi çok zordu, Rabbim kimseye yaşatmasın. Hasta ve yaşlıların tahliyesinde ekip arkadaşlarım canlarını tehlikeye atarak özveriyle görev yaptı. Büyükbaş hayvan sahipleri hayvanları için endişelendiğine tanıklık ettik. Hayvanların da güvenli alanlara nakledilmesi sağlandı.”
EKİPLER İKNA ETTİ
İHH Arama Kurtarma İzmir Ekip Lideri Kadir Sayan, İzmir’in Seferihisar bölgesinde yürütülen tahliye çalışmalarına katıldıklarını belirterek, dağın eteklerinde bulunan sanayi bölgesi ile çevresindeki evlerin boşaltıldığı söyledi.
Sayan, “Bölgede yaklaşık 3-5 marangoz atölyesi ve bazı iş yerleri bulunuyordu. Yangın tehdidi nedeniyle önce sanayi çalışanları ikna edilerek tahliye edildi. Bazı vatandaşlar makinelerini almak için dirense de, ekiplerin sabırlı ve ikna edici yaklaşımıyla bölge güvenli hale getirildi. Evlerde ise yaşlılar, Alzheimer hastaları ve engellilere özel ilgi gösterilerek, sağlık personeline teslim edilmek üzere güvenli bölgelere taşındı. Yangının evlerin dibine kadar yaklaşmasıyla birlikte elektrikler kesildi ve vatandaşlar durumu anladığında tahliye hızlandı” şeklinde konuştu.
TAHLİYE EDERKEN BAĞ KURDUK
- Sayan, zor anlarda ekiplerin vatandaşlarla kurduğu duygusal bağın tahliyede önemli rol oynadığını belirterek, "’Ben çıkmam’ diyen vatandaşları, yakınları ve ekiplerin gösterdiği anlayışla ikna ettik. Evlerinden tahliye ettiğimiz insanları güvenli bölgeye götürdük, özellikle engelli olanları sağlık personeline teslim ettik. Bazılarını kendi araçlarımızla, araçları olmayanları ise koordinasyon merkezine taşıdık. Ayrıca üst katlarda inmekte zorlanan yaşlılara yardımcı olarak araçlarına binmelerini sağladık” diye konuştu.
- Sayan, arama kurtarma ekipleri ve güvenlik güçlerinin vatandaşlardan destek beklediğini vurgulayarak, AFAD, polis, jandarma ve sağlık ekiplerinin çalışmalarına engel olunmaması gerektiğini, aksi takdirde kurtarma çalışmalarının zorlaşacağını ve vatandaşların güvenliğinin tehlikeye gireceğini belirtti. Bu süreçte vatandaşların duyarlı ve iş birliği içinde olmalarının önemine dikkat çekti.