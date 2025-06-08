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Avcılar'da korku dolu anlar: 6 katlı binada kısmi çökme meydana geldi! Çevredeki apartmanlar boşaltıldı

Avcılar'da korku dolu anlar: 6 katlı binada kısmi çökme meydana geldi! Çevredeki apartmanlar boşaltıldı

07:458/06/2025, Pazar
G: 8/06/2025, Pazar
AA
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Yapılan incelemelerin ardından çökme yaşanan binanın bitişiğindeki apartmanlar tedbir amaçlı tahliye edildi.
Yapılan incelemelerin ardından çökme yaşanan binanın bitişiğindeki apartmanlar tedbir amaçlı tahliye edildi.

Avcılar'da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımına başlanan 6 katlı binada kısmi çökme meydana geldi, çevredeki apartmanlar tedbir amaçlı boşaltıldı.

Cihangir Mahallesi Düz Sokak'ta kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımına başlanan ve Kurban Bayramı nedeniyle çalışmalara ara verilen 6 katlı binada kısmi çökme meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Binanın çevresine güvenlik şeridi çeken ekipler, sokağı araç ve yayaların geçişine kapattı.

Yapılan incelemelerin ardından çökme yaşanan binanın bitişiğindeki apartmanlar tedbir amaçlı tahliye edildi.




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