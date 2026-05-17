Aydın’da feci tren kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

23:4917/05/2026, Pazar
IHA
Denizli-İzmir seferini yapan tren raydaki kişiye çarptı.
Aydın’da Denizli-İzmir seferini yapan tren, raylar üzerinde bulunan kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle trenin altında kalan şahsın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, hayatını kaybeden kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Aydın’ın Germencik ilçesinde meydana gelen tren kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Yedi Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi Turanlar Kavşağı karşısında akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli-İzmir seferini yapan tren, henüz bilinmeyen bir nedenle raylarının üzerinde bulunan şahsa çarptı. Çarpmanın etkisi ile şahıs trenin altında kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, şahsın kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



