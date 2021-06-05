Gündem Bacağına kene yapıştı tedavi altına alındı
KIRKLARELİ

Bacağına kene yapıştı tedavi altına alındı

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde evinin bahçesinde çalışırken bacağına kene yapışan Hacer Karakaş, tedavi altına alındı.

Haber Merkezi DHA
Bacağına kene yapıştı tedavi altına alındı
Kadın tedavi altına alındı.

Evinin bahçesinde çalışan Hacer Karakaş (52), akşam saatlerinde bacağına kene yapıştığını fark etti. Durumu ailesine söyleyen Karakaş, bacağına yapışan keneyi kendi imkanları ile çıkarttı.

DHA
  • Keneyi çıkarttıktan sonda Delice Devlet Hastanesi'ne giden Karakaş, burada yapılan ilk tedavinin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi. Tahlilleri yapılan yaşlı kadının tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

AA

Gözetim altında tutulan Karakaş'ın bacağına yapışan kenenin türü, yapılacak tahlillerin ardından belirlenecek.

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