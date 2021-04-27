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Gündem Bağcılarda gasp edilerek yakılan kadının oğlu Eve gittiğimde gördüğüm manzara tüyler ürperticiydi feryat ettim
İSTANBUL

Bağcılar'da gasp edilerek yakılan kadının oğlu: Eve gittiğimde gördüğüm manzara tüyler ürperticiydi feryat ettim

Bağcılar'da kreş öğretmeni 34 yaşındaki Gözde A., kolundaki bilezikleri gasp ettiği 25 yıllık komşu 71 yaşındaki Gülcemal Coşar'ı eşarpla boğmaya çalışıp, yaktı. Vahşeti yaşayan kadının oğlu ile kızı konuştu. Oğlu Kerem Coşar olayı anlatırken, "Eve gittiğimde gördüğüm manzara tüyler ürperticiydi, feryat ettim. Annem yanmış, kömüre dönmüş" dedi.

Haber Merkezi DHA
Bağcılarda gasp edilerek yakılan kadının oğlu: Eve gittiğimde gördüğüm manzara tüyler ürperticiydi feryat ettim
Gülcemal Coşar (71) ve oğlu Kerem Coşar.

Evinde yalnız yaşayan Gülcemal Coşar(71)'ın evine 25 yıllık komşusu geldi. Gözde A., kadının kolundaki bilezikleri ve yüzüğü almak istedi. İkili arasında bir süre arbede yaşandı. Gözde A., 4 bilezik ve bir yüzüğünü gasp ettiği komşusunu boğmaya çalıştı. Gülcemal Coşar'ın öldüğünü düşünen Gözde A., kadının üzerine kolonya döküp, ateşe verdikten sonra evden ayrıldı.

  • Can havliyle Gülcemal Coşar kızı Dilek Kurt'u arayıp yardım çağrısında bulundu. Kızı Dilek Kurt ve oğlu Kerem Coşar hemen annelerinin evine gitti. Yaşlı kadını yerde yanmış halde bulan çocukları ambulans çağırarak annelerini Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

İhbarı alan polis ekipleri evde yaptığı incelemede gasp edilen altınları sadece bina sakinlerinin ulaşabileceği bir yer olan arka bahçede bulup muhafaza altına aldı. Tespitlerin ardından gözaltına alınan Gözde A., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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"ANNEM YANMIŞ, KÖMÜRE DÖNMÜŞ"

Komşusu tarafından vahşeti yaşayan kadının oğlu Kerem Coşar olayla ilgili konuştu.

  • Annesini evde yanmış halde bulduğunu ifade eden Coşar, “Akşam ablam beni aradı. Annem ablamı aramış, 'yaktılar beni kızım' demiş. Ablam kim yaktı diye sorduğunda 'Gözde yaktı' demiş. Ablam durumu bana anlattı. Eve gittiğimde gördüğüm manzara tüyler ürperticiydi, feryat ettim. Annem yanmış, kömüre dönmüş. 'Neden yaptı' dedim, kolunu gösterip 'bileziklerimi aldı, boğdu beni' dedi. Ambulansla hastaneye geldik. Daha sonra olay yeri inceleme ekipleri binanın arka tarafında bilezikleri buldu. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

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"VAHŞET, İNSANLIK DIŞI BİR ŞEY"

Yaşlı kadının kızı Dilek Kurt ise annesinin yaşam mücadelesi verdiğini söyleyerek, “Vahşet, insanlık dışı bir şey. Annem şu an yaşam mücadelesi veriyor. İnşallah hayata tutunur. 25 yıllık komşumuzdu ama böyle bir şeyin başımıza geleceğini hiç düşünemezdik. Kendisi anaokulu öğretmeni, çocuklarımızı biz böyle insanlara emanet ediyoruz demek ki" şeklinde konuştu. Gülcemal Coşar'ın hastanedeki tedavisi devam ediyor.

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