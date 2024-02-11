Bahçeli Altınok'a koltuğunu verdi: Koltuğa oturdun Allah'ın izniyle kalkmayacaksın

Cumhur İttifakı bir kez daha kenetlenmiş görüntüsünü yineledi. MHP’nin Ankara’daki Seçmen Merkezi Açılış Töreni’nde Cumhur İttifakı’ndan birlik ve beraberlik görüntüleri sergilendi.
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Cumhur İttifakı ABB Adayı Turgut Altınok ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin samimi dakikaları, ittifaka olan güveni gözler önüne serdi.
Açılış konuşmalarının ardından toplu fotoğraf çekimine geçtikleri sırada MHP lideri Bahçeli’nin Altınok’a koltuğunu verdiği dakikalar dikkat çekti. Altınok’un oturmamasına rağmen Bahçeli defalarca kez ısrar ederek Cumhur İttifakı ABB Adayı Altınok’a koltuğunu verdi.