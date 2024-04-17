Bahçeli: Muhalefet hayal aleminde

“31 Mart yerel seçimlerinden sonra el değiştiren, birisinin çıkıp diğerinin indiği bir iktidar yapısı yoktur. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra rota değiştiren, hedeflerinden sapan, iddialarından cayan, yerinde sayan bir Türkiye yoktur, olması da mevzu konusu değildir. ‘Yerelde iktidar olduk’ diyenler hayal âlemindedir. Türkiye'de iktidar tektir ve o da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'dir.”

Yeni A takımını oluşturan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis ayağında da değişime gitti. MHP tarihinde ilk defa bir kadın Grup Başkanvekili oldu. Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül’ün yerine MHP’nin ilk kadın grup başkanvekili olarak görevlendirildi. 15 kişilik MYK’da akademisyenler çoğunlukta. Semih Yalçın, İlyas Topsakal, Zuhal Topçu ve Mevlüt Karakaya profesör, İzzet Ulvi Yönter ve Ahmet Selim Yurdakul ise doktor unvanına sahip.