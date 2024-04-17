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Bahçeli: Muhalefet hayal aleminde

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ‘Yerelde iktidar olduk’ diyenlerin hayal âleminde olduğunu söyledi.

Mehmet Güney
04:00 - 17/04/2024 Çarşamba
Güncelleme: 02:08 - 17/04/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Devlet Bahçeli.
Devlet Bahçeli.

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Bahçeli, Cumhuriyet’in yeni yüzyılının ilk seçiminin tamamlandığını, seçimsiz geçecek 4 yılın önünün açıldığını belirtti. “Yerel seçimlerin doğasıyla genel seçimlerin doğası elbet farklıdır” diyen Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

İKTİDAR TEKTİR

“31 Mart yerel seçimlerinden sonra el değiştiren, birisinin çıkıp diğerinin indiği bir iktidar yapısı yoktur. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra rota değiştiren, hedeflerinden sapan, iddialarından cayan, yerinde sayan bir Türkiye yoktur, olması da mevzu konusu değildir. ‘Yerelde iktidar olduk’ diyenler hayal âlemindedir. Türkiye'de iktidar tektir ve o da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'dir.”

AKADEMİ AĞIRLIKLI KADRO

Yeni A takımını oluşturan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis ayağında da değişime gitti. MHP tarihinde ilk defa bir kadın Grup Başkanvekili oldu. Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül’ün yerine MHP’nin ilk kadın grup başkanvekili olarak görevlendirildi. 15 kişilik MYK’da akademisyenler çoğunlukta. Semih Yalçın, İlyas Topsakal, Zuhal Topçu ve Mevlüt Karakaya profesör, İzzet Ulvi Yönter ve Ahmet Selim Yurdakul ise doktor unvanına sahip.



#Devlet Bahçeli
#MHP
#Siyaset
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