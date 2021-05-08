Bakan Akar: 1 Ocak'tan itibaren 988 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Genelkurmay 2’nci Başkanı Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Özel Kuvvetler Komutanlığını ziyaret etti. Burada incelemelerde bulunan Akar, yürütülen faaliyetler hakkında Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan'dan bilgi aldı. Daha sonra iftar için bordo berelilerle bir araya gelen Akar, yemeğin ardından yaptığı konuşmada, bordo berelilerle birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

"Terörle mücadele sürecek"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yoğun bir dönemden geçtiğini belirten Akar, 24 Temmuz 2015'te İkiyaka Dağları'nda başlayan ve başarıyla gerçekleştirilen operasyonların, 6 yıldır artan şiddet ve tempoda devam ettiğini bildirdi. Bakan Akar, TSK'nın, tüm terör örgütlerinin yanı sıra her türlü tehdit ve tehlike karşısında ülkenin birlik ve bütünlüğü için yapılması gereken her şeyi yaptığını ve yapmaya da devam ettiğini kaydetti. Bu mücadelenin, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini ifade eden Akar, bundan kimsenin şüphesinin olmamasını istedi. Bölücü terör örgütünün yuvalandığı Avaşin-Basyan ve Metina'da 23 Nisan'dan itibaren Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarının başlatıldığını anımsatan Akar, "Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde 1 Ocak 2021'den itibaren toplam 988 terörist etkisiz hale getirilmiş bulunuyor. Bu bizim için hiçbir şekilde durmak, yavaşlamak manasında değil. Yapılan çalışmaların özü ve özeti. Bu, devam edecek" dedi.

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Teröristleri kırkayağa benzeten ve kesildikçe, vuruldukça yeniden bir yerlerde filizlenmeye çalıştıklarını dile getiren Akar, buna fırsat vermeyeceklerini ve teröristleri nerede görürlerse başlarını ezeceklerini söyledi.

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YUNANİSTAN İLE İLİŞKİLER

Bakan Akar, Türkiye'nin bir yandan Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröristle mücadelesini sürdürürken diğer yandan Ege, Akdeniz ve Kıbrıs'ta hem kendisinin hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin (KKTC) hakkını korumak için gece gündüz mücadele ettiğini söyledi. Yunanistan ile sorunların çözümü konusunda diyalog yolunu işaret eden ve bunun dışında bir yol tanımadıklarını belirten Akar, buna karşın Yunanistan'ın tahrik edici ve provokatif eylemlerle gerilimi artırdığını dile getirdi. Bu tavrın yanlış olduğunu vurgulayan Akar, Yunanistan'ın bu şekilde bir yere varamayacağını anlamasının gerektiğini ifade etti. Yunanistan ile önce istişari daha sonra ayrıştırma görüşmelerinin başladığını hatırlatan Akar, Türkiye'de güven ve güven artırıcı önlemler çerçevesinde toplantı yapılmasını beklediklerini söyledi.

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KIBRIS KONUSU

Bakan Akar, Kıbrıs'ın haklı davasını dün olduğu gibi bugün de desteklemeye devam edeceklerini belirterek uzun yıllardır yapılan müzakerelerle bir yere varılamadığını ve varılmayacağının da açık olduğunu bildirdi. Kıbrıs'ta egemen ve eşit iki bağımsız devletin yan yana huzur içinde yaşamasının yollarını aramak gerektiğini kaydeden Akar, nisan ayında Cenevre'de yapılan toplantıda bu düşüncelerini karşı tarafla da paylaştıklarını anımsattı.

'LİBYA'DAKİ ÇALIŞMALARIMIZ İLK GÜNKÜ HEYECANLA DEVAM EDİYOR'

Libya ile Türkiye arasındaki ilişkinin 500 yıl öncesine dayandığını belirten Akar, Libya'nın haklı davasında kendilerine destek vermeye devam edeceklerini belirtti. Bakan Akar, Türkiye ile Libya arasında geçmişte varılan mutabakatlara değinerek başta Yunanistan olmak üzere çeşitli ülkelerin, bu anlaşmalarla ilgili mevcut Libya hükümetine karşı birtakım kışkırtma girişimlerinde bulunduğunu söyledi. Hafta başında Libya'da toplantı gerçekleştirdiklerini hatırlatan Akar, daha önce anlaşılan bütün konularda her iki ülkenin de mutabık olduğunu ve Türkiye'nin Libya'daki çalışmalarının ilk günkü heyecan ve canlılıkla devam ettiğini kaydetti.

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