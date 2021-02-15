Bakan Çavuşoğlu'ndan Batı'nın iki yüzlü tutumuna tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gece Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce paylaştığı mesajda, "Batı’nın terörizmle ilgili çifte standardı ve 'benim teröristim kötü, senin teröristin iyi' anlayışı devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Çavuşoğlu'nun paylaşımından yaklaşık 5 saat sonra, ABD Dışişleri Bakanlığı, şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı mesajı yayımladı.
Batı’nın terörizmle ilgili çifte standardı ve “benim teröristim kötü, senin teröristin iyi” anlayışı devam ediyor. #PKKHainBirTerörÖrgütüdür!#KahrolsunPKK
Batı’nın terörizmle ilgili çifte standardı ve “benim teröristim kötü, senin teröristin iyi” anlayışı devam ediyor. #PKKHainBirTerörÖrgütüdür!#KahrolsunPKK— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) February 14, 2021