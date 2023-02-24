Bakan Dönmez: Depremden etkilenen illerde hasarsız bölgelerin tamamında gaz arzı sağlandığı

"Özellikle de kömür madenciliği, zaman zaman göçüklerin yaşandığı bir alan olduğu için, bu sorunlarla bu alanda yaşamayı ve buralarda çalışmayı bilen arkadaşlarımız. Onlar daha ilk andan itibaren hemen sahaya intikallere başladılar. AFAD koordinasyonu içerisinde hazırlıklarına başladılar. Hangi ilde, hangi ilçede, ne kadar hasar var? Nerelere sevk edilmesi gerekiyor? Bunlar koordinasyon işi. Tabii o günü de unutmamak lazım. Biliyorsunuz, aslında hava koşulları da çok elverişli değildi. Yollarda bazı hasarlar oluşmuştu. İntikallerdeki gecikmelerin ana nedeni de aslında hava ve yol koşulları. Ama ilk öncü ekiplerimiz hemen hemen depremin ilk anından itibaren bölgeye ulaştılar."