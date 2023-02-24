Bakan Dönmez: Depremden etkilenen illerde hasarsız bölgelerin tamamında gaz arzı sağlandığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Haber Global'de canlı yayınında soruları yanıtladı.
Depremin hemen ardından maden sektöründen 9 bin 800 arama kurtarma elemanının afet bölgelerine intikal için hazırlıklara başladığını belirten Dönmez, şöyle devam etti:
'4-5 gün içerisinde de bu ana hatlardaki hasarları giderdik'
Dönmez, deprem bölgesindeki enerji altyapısında devam eden çalışmalara değinerek, şunları kaydetti:
Arama kurtarma tamamlandığı bölgelerde de şebekedeki hasarları kontrol ederek oralara tekrar gaz verme çalışmaları başladı.
Ağır hasar alan bölgeler dışında bugün hasarsız bölgelerin hemen hemen tamamında gaz arzı sağlandı. Ancak gazın evlere ulaşmasıyla alakalı olarak iç tesisatların gözden geçirilmesi, kontrol edilmesi, test edilmesi gerekiyor. Bunun için de her binaya tek tek girilmesi gerekiyor. Aksi takdirde siz servis kutusuna gazı getirdiniz, içeride o büyük sarsıntıda belki iç tesisatta kaçaklar oluşmuş olabilir, kırılmalar olabilir. Olumsuz bir durumla karşı karşıya kalmamak için binaların içlerine girildi, testler yapıldı. Ana kolon hatları gözden geçirilmiş oldu. Ama dairelerin içinde bu sefer doğal gaz tesisatlarımız var. Ocaklarımıza, kombilerimize gelen kısım. Orada da tabii daire içerisinde yaşayan yoksa mecburen kontrol elemanı daire girişinde vanayı kapatıyor. Oraya bir sticker yapıştırıyor. Daire içerisine geldiği zaman vatandaşımız tekrar Alo 187’yi aramak suretiyle talebini iletiyor. Ekiplerimiz tekrar gidip daire içindeki kontrol işlemlerini tamamlayarak bu şekilde gaz arzını sağlamaya çalışıyor."
Geçmişte Kobe ve San Francisco'daki felaketlerde deprem anında doğal gaz kaynaklı yangınların neden olduğu ikincil afetler konusuna da değinen Dönmez, Türkiye'nin gerekli önlemleri almasının daha büyük felaketlerin önüne geçtiğine işaret etti.
Dönmez, yıkımın yoğun yaşandığı mahallelerde can ve mal emniyeti açısından elektrik ve doğal gazın verilemediğini vurgulayarak, özellikle Antakya merkezde yıkık veya ağır hasarlı binaların çok olduğuna, söz konusu bölgelerde hasar tespit çalışmaları tamamlanmadan enerji verme işlemlerine başlanamayacağına dikkati çekti.
Depremden etkilenen bölgelerde planlanan yeni yerleşim yerlerindeki enerji altyapısı konusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile koordineli hareket edildiğini belirten Dönmez, "Onlara biz ilk etapta MTA’nın aktif diri fay haritası çalışmasını verdik ve onlar da faylardan sakınmak için emniyetli bölgeleri seçtiler. Yine bu bölgelerde sıvılaşmaya yatkın bölgelerin haritalarını kendilerine temin ettik. Birlikte ekipler daha güvenli, zemini daha sağlam yerleri seçiyorlar. Doğal olarak şehir orada devam edeceği için biz de enerji altyapısını oraya götüreceğiz." diye konuştu.