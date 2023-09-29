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Bakan Göktaş ve Başkan Yazıcı'dan Tuzla'da huzur ve medeniyet projesi: Girmediğimiz ev hayatlarına dokunmadığımız insanımız kalmadı

Tuzla’da 200 akülü araç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş ile Tuzla Belediye Başkanı Dr. Yazıcı’nın katılımıyla gerçekleşen tören ile ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlarla buluşturuldu. Bakan Göktaş, “Türkiye Yüzyılı yalnızca bir temenni değil, ülkemizin her alanda insanlığa vadettiği huzur ve medeniyet projesidir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak tüm çalışma arkadaşlarımla engelli vatandaşlarımız ve onları yetiştiren emektar aileleri için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bir medeniyet projesi olan Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte gerçekleştireceğiz” dedi. Yazıcı ise, ''2010’dan itibaren Tuzla’da girmedik ev, dokunmadık insanımız kalmadı. Bunu da hep birlikte gönüllülerimiz ile beraber ve gönüllü vatandaşlarımız ile beraber gerçekleştirdik'' ifadelerini kullandı.

Zeynep Karçığa
14:59 . 29/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla'daki 200 akülü araçları sahipleriyle buluşturdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla'daki 200 akülü araçları sahipleriyle buluşturdu.

Tuzla Belediyesi ve WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu iş birliğinde, Tuzla Belediyesi Bünyesinde bulunan Gönül Elleri Çarşısı’nda akülü araç dağıtım töreni düzenlendi. İstanbul’un farklı ilçelerinden gelen 200 engelli vatandaşa akülü araçların teslim edildiği törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, eşi Fatma Yazıcı, AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Av. Talha Tayfur, Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu Başkanı Musab Aydın ve çok sayıda davetli katıldı.



Yazıcı, “Bu bir teslim töreni değil, burada toplumsal bir farkındalık oluşturmak gibi bir misyon üstlendiğimizi düşünüyorum. Bu dayanışma modelinin yaygınlaştırılması için de inşallah elimizden geldiğince de gayret sarf edeceğiz” şeklinde konuştu.


“Üretken, bağımsız, kendine güvenen bireyler olmalarına yardımcı oluyoruz”


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, “Türkiye Yüzyılı yalnızca bir temenni değil, ülkemizin her alanda bütün insanlığa vadettiği bir huzur ve medeniyet projesidir. Engelli haklarında ve yaşam şartlarında, ülkemizin standartlara uyan değil, standartları belirleyen bir ülke olması için var gücümüzle çalışıyoruz. 2005 yılında çıkardığımız ve temel politikamızı ortaya koyan Engelliler Hakkında Kanun bu anlayışımızın bir parçası. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, 2007 yılında Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesini imzalayan ilk ülkelerden biri olduk. Engelli haklarında atılan adımların daha sistematik ve etkin olması amacıyla çalışmalar yaptık. Uyguladığımız istihdam politikaları ile, binlerce engelli vatandaşımızı iş hayatıyla buluşturduk. Engelli istihdamına yönelik çalışmalarımızla engelli vatandaşlarımızın hem toplumla bütünleşmesini sağlıyoruz hem de üretken, bağımsız, kendine güvenen bireyler olmalarına yardımcı oluyoruz” ifadelerini kullandı.


“Engellilerimizin kapısının çalınmadığı dönemlerden bugünlere geldik”


Bakan Göktaş, sözlerine şöyle devam etti:


“Engellilerimizin kapısının çalınmadığı dönemlerden bugünlere geldik hamdolsun. Ben inanıyorum ki engelli vatandaşlarımıza gerekli imkanlar sağlandığında onları sanatta, sporda, bilimde, çalışma hayatında ve birçok alanda daha çok göreceğiz. Engelli vatandaşlarımızın üreten, güçlü Türkiye'nin birer ferdi olması, toplumsal yaşamın her alanında etkin ve adil şekilde yer alması bizler için son derece önemli. Biliyoruz ki engelli vatandaşlarımızın huzuru ve güveni aynı zamanda ailelerinin de huzur ve güveni demek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak tüm çalışma arkadaşlarımla engelli vatandaşlarımız ve onları yetiştiren emektar aileleri için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bir medeniyet projesi olan Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte gerçekleştireceğiz” diye konuştu.


“2010’dan itibaren Tuzla'da girmedik, ev dokunmadık insanımız kalmadı”


“Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı ile WEFA’nın göstermiş olduğu o vefa ile birlikte düzenlediğimiz bu törende bugün hep birlikte inşallah 200 akülü sandalyeyi birlikte dağıtmış olacağız” diye sözlerine başlayan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ise şunları söyledi: “2010’dan itibaren Tuzla’da girmedik ev, dokunmadık insanımız kalmadı. Bunu da hep birlikte gönüllülerimiz ile beraber ve gönüllü vatandaşlarımız ile beraber gerçekleştirdik. Gönül Elleri Çarşımızın gönül elçileri WEFA’nın özellikle vefasına hayırseverlere ve bu belediyemizin bünyesinde bulunan tüm çalışan arkadaşlarımıza emeğe geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Aslında bu bir teslim töreni de değil, burada toplumsal bir farkındalık oluşturmak gibi bir misyon üstlendiğimizi düşünüyorum. Bu dayanışma modelinin yaygınlaştırılması için de inşallah elimizden geldiğince de gayret sarf edeceğiz. Nice WEFA’ların nice vefalıların olmasını, gönüllülerin olmasını arzu ediyoruz.”

“Görmeyen vatandaşımızın gören gözü oluyorlar”


Başkan Yazıcı sözlerine şöyle devam etti:


“Yıllardır burada ‘Komşusu açken, kendisi tok yatan bizden değildir’ ve ‘Veren el, alan elden üstündür’ mottosu ile hareket ettik. Efendimizin bu güzel sözü ile de bu çalışmaları ortaya koymaya çalıştık. Gönül Elleri Çarşımızın gönülleri bu görevi ifa ediyorlar, WEFA bu görevi ifa ediyor. Belediyemiz bu görevi ifa ediyor ve yürüyen ayakları oluyor vatandaşımızın hastalarımızın bazen bakıcıları oluyorlar. Gerektiğinde de görmeyen vatandaşımızın gören gözü oluyorlar. Çok iş yaptık ama ilk ve en gözde ve en manen mutlu olduğumuz işlerden bir tanesi Gönül Elleriydi hala da bizi maddi ve manevi olarak mutlu ediyor.”


“Ancak bu şekilde aile olabilirz”


Başkan Yazıcı, “Bir tıp doktoru olarak, sağlığın tanımını ruhen bedenen ve sosyal olarak da iyilik halidir diye tarif edilir. Biz burada bu çalışmalarda kendimizi gerçekleştiriyoruz. Aslında iyilik yaparak kendimize de bir iyilik hali ortaya koyuyoruz. Gönüllü arkadaşlarımız ile beraber aslında kendimize de iyilik yapıyoruz çünkü ancak bu şekilde aile olabiliriz. Bu şekilde bir komşuluk ilişkisi olabilir ancak bu şekilde bir millet olabiliriz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesi ile bu milletin değerleri ile birlikte biz hep birlikte Türkiye olacağız ve bu inşallah hep birlikte başaracağız. Yaşlısıyla, genci ile kadınıyla bunu başarmak için çalışıyoruz. İnşallah toplumsal iyilik halini daha da yaygınlaştıracağız. Bu iyiliğimizi bir viral olarak topluma yayma çabasını göstereceğiz. Arkadaşlarımızla bunu 4 bin 500 gönüllü ile her sokakta bir gönüllümüz ile beraber inşallah hep beraber bunu sağlayacağız. Sayın Bakanım sizin de bir gönüllümüz olmanızı, siz zaten Türkiye Gönüllüsü olarak biraz önce gördük ki Avrupa da başlayan muhteşem bir çalışmanız başlamış. Bugün akülü araçlar dağıtılacak aslında gönüllük ruhunu dağıtılması var burada, yaygınlaştırılması var gerçekten güzel bir seremoni var. Akülü araçların hayırlı olmasını diliyorum. Kullanacak olan arkadaşlarımıza güle güle kullanmalarını diliyorum” diye konuştu.


“En önemli işbirlikçimiz Tuzla belediyesi ve dönül elleri çarşısı”


WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu Başkanı Musab Aydın ise “WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu kurulduğumuz 2006 yılından bu yana vefa ile deva olma şiarı ile yola koyularak dünyanın dört bir yanına çare ulaştırdık. Bu yolda çeşitli kurumlarla ortaklıklarda bulunduk. Bu kurumlardan en önemli olanlardan biri de kuşkusuz Tuzla Belediyesi’dir ve Gönül Elleri’dir. Bugün de Tuzla Belediyesi ile ortak yürüttüğümüz ‘Gönüller Bir Olsun, Engeller Son Bulsun’ projesi ile harekete geçtiğimiz Engelsiz Yaşam Projesi kapsamında maddi yetersizliklerden ötürü engelli aracına sahip olamayan fiziksel, zihinsel ve özel ihtiyaç sahibi olan insanlara teslim edilmek üzere Hollanda’dan yola çıkardığımız bir tır dolusu engelli aracı ihtiyaç sahibi kardeşlerimize takdim etmek üzere bir aradayız.” dedi.


Törende yapılan konuşmaların ardından engelli vatandaşlara akülü araçları verildi. Törenin ardından Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Başkan Şadi Yazıcı ve beraberindekiler ile Gönül Elleri Çarşısı’nı gezdi, burada bulunan görevli ve gönüllüler ile sohbet etti.

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#Tuzla Belediyesi
#Şadi Yazıcı
#Mahinur Özdemir Göktaş
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