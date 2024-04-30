Bakan Göktaş'tan Edanur'un ailesine taziye ziyareti: Bu elim olay karşısında ihmali bulunanlar en kısa sürede ortaya çıkarılmalı

Göktaş, Eda Nur'un ailesinin yaşadığı Esenyurt'taki Mehterçeşme Mahallesi'ne geldi. Burada kurulan taziye çadırını ziyaret eden Bakan Göktaş, acılı anne Nurcan Gezer ile yakınlarına sarılarak başsağlığı dileklerini iletti. Acı bir olay sonucu Edanur'u kaybettiklerini ifade eden Bakan Göktaş, Edanur'a Allah'tan rahmet, acılı aileye bir kez daha başsağlığı ve sabır diledi.