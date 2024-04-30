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Bakan Göktaş'tan Edanur'un ailesine taziye ziyareti: Bu elim olay karşısında ihmali bulunanlar en kısa sürede ortaya çıkarılmalı

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Küçükçekmece'de su birikintisine düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Edanur'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Göktaş, küçük Edanur'un ölümüyle ilgili, "Bu elim olay karşısında ihmali bulunanlar en kısa sürede ortaya çıkarılmalı ve haklarında gereken yapılmalıdır" dedi.

16:53 - 30/04/2024 الثلاثاء
Yeni Şafak
Bakan Göktaş'tan İstanbul’da su birikintisine düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Edanur'un ailesine taziye ziyareti
Bakan Göktaş'tan İstanbul’da su birikintisine düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Edanur'un ailesine taziye ziyareti

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Küçükçekmece'de su birikintisine düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Edanur'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu. 


Göktaş, Eda Nur'un ailesinin yaşadığı Esenyurt'taki Mehterçeşme Mahallesi'ne geldi. Burada kurulan taziye çadırını ziyaret eden Bakan Göktaş, acılı anne Nurcan Gezer ile yakınlarına sarılarak başsağlığı dileklerini iletti. Acı bir olay sonucu Edanur'u kaybettiklerini ifade eden Bakan Göktaş, Edanur'a Allah'tan rahmet, acılı aileye bir kez daha başsağlığı ve sabır diledi.

Olayla ilgili adli sürecin başlatıldığını hatırlatan Bakan Göktaş,
"Bu elim olay karşısında ihmali bulunanlar en kısa sürede ortaya çıkarılmalı ve haklarında gereken yapılmalıdır"
 diye konuştu.

Anne Nurcan Gezer ve yakınlarının taleplerini de dinleyen, sürecin takipçisi olacaklarını vurgulayan Göktaş, taziye ziyaretinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerine ailenin psikososyal destek ile gerekli sosyal desteklerden yararlandırılması konularında talimat verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, Küçükçekmece Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı'nda yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine 26 Nisan'da düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer hayatını kaybetmişti.  Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış, kusur tespiti için uzman bilirkişi heyeti görevlendirilmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de olaya ilişkin kendi bünyesinde idari soruşturma başlattığını duyurmuştu.




#Mahinur Özdemir Göktaş
#Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı
#Edanur Gezer
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