Bakan Kurum Malatya'da köy evine konuk oldu: Köylümüz gibi biliyoruz seni

Mustafa Yarlına, "Seni gördük daha iyi olduk. Köylümüz gibi biliyoruz seni, iyi tanıyoruz. Burada seni tanımayan insan yok. Çağamız (çocuk) da hepimiz de seni iyi tanırız. Çok yoruldun, çok geziyorsun. Senin emeğin çok. Allah yardımcın olsun. Allah senden kat kat razı olsun” dedi. Bakan Kurum ise “Sizi böyle görüyoruz ya bizim için en büyük mutluluk bu… Sayın Cumhurbaşkanımızın her birinize selamları, hayırlı olsun dilekleri var. Güle güle oturun" diye konuştu.