Bakan Kurum Nelbi Teyze'yi bu kez evinde ziyaret etti: Çadırda alnından öptüğüm çocuksun

Nelbi teyzemizle o günlerden bu günlere…



Çok şükür.



📍Gaziantep pic.twitter.com/zUVvvK2mep — Murat KURUM (@murat_kurum) February 24, 2025

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep ziyareti kapsamında 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen ilçelerinden olan Nurdağı ve İslahiye’de incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, Nurdağı’nın Çakmak Köyü’nde, Başpınar TOKİ Konutları şantiyesini ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Kurum, Çakmak Köyü’nde 6 Şubat depremlerinde evi yıkılan Özer ailesinin evine konuk oldu. 79 yaşındaki Osman Özer ve eşi 72 yaşındaki Emine Özer ile sohbet eden Bakan Kurum, köye yeşil alan, park ve cami sözü verdi. Bakan Kurum, Nurdağı Kaymakamlığı’nda yapılan koordinasyon toplantısına da başkanlık ederek ilçedeki çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

YİNE ALNINDAN ÖPTÜ

Nurdağı’ndan İslahiye’ye geçen Bakan Kurum, depremin ardından konteyner kentte ziyaret ettiği 75 yaşındaki Nelbi Yılmaz'ın TOKİ konutuna misafir oldu. Yılmaz, Bakan Kurum’u “Neredesin sen? Çadırda alnından öptüğün çocuk dediler. Televizyondan tanıdım seni. Bakan o dedim” sözleriyle karşılayıp alnından öptü. Bakan Kurum ise “Sana söz verdiğimi hatırlıyorsun değil mi? Bak o günlerden bu günlere geldik. Allah’a hamdolsun. İnşallah daha güzel günleri hep birlikte göreceğiz” dedi. Bakanlık ekipleri de Yılmaz’ın torunu İpek’e doğum günü sürprizi yaparak pasta kesti. 2 yıl önce konteyner kentte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da doğum günü sürprizi yaptığı küçük İpek’in dileği ise “Kar yağsın” oldu.

BAKAN KURUM ZİYARETİ PAYLAŞTI

Bakan Kurum ziyaretin görüntülerini sosyal medya hesabından, "Nelbi teyzemizle o günlerden bu günlere… Çok şükür" mesajıyla paylaştı.

Aile ziyaretinden ayrılan Bakan Kurum’a bir şehit babası da “Bu evleri babam yapmazdı, ama devlet baba yaptı” sözleriyle seslendi.







