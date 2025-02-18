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Bakan Kurum müjdeyi verdi: Emlak Konut'tan orta gelirliye yeni kampanya

Bakan Kurum müjdeyi verdi: Emlak Konut'tan orta gelirliye yeni kampanya

12:0118/02/2025, Salı
G: 18/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Bakan Kurum, 81 ilde orta gelirliye yeni kampanya başlatılacağını duyurdu.
Bakan Kurum, 81 ilde orta gelirliye yeni kampanya başlatılacağını duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dar gelirli vatandaşlara sosyal konut kampanyasının yanı sıra Emlak Konut’un da diğer gelir grupları için yeni bir kampanyayı yarın duyuracağını açıkladı.

Kurum, "Sektörün hareketliliğini artıracak bir diğer kampanyayı da Emlak Konut’umuzla başlatıyoruz. Nasıl dar gelirli vatandaşlarımıza uygun ödeme imkanlarıyla konut sunuyorsak, bu kampanyada da Emlak Konut projelerini diğer gelir gruplarındaki vatandaşlarımıza, uygun vade oranlarıyla, gerek düşük peşinat, gerek peşinatsız kazançlı bir yatırım imkanı olarak sunuyoruz. Yarın başlayacak kampanyamızın tüm detaylarını bu hafta içinde Emlak Konut’umuz duyuracak. Ben tüm bu gayretlerimizin; milletimize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

#Murat kuurm
#Emlak Konut
#Konut
#Dar gelirli

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