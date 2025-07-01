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Bakan Kurum yangınların bilançosunu paylaştı: 5 ilde ağır hasar çalışmalar sürüyor

Bakan Kurum yangınların bilançosunu paylaştı: 5 ilde ağır hasar çalışmalar sürüyor

15:371/07/2025, Salı
G: 1/07/2025, Salı
Yeni Şafak
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Murat Kurum orman yangınlarının bilançosunu açıkladı
Murat Kurum orman yangınlarının bilançosunu açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 5 ildeki orman yangınlarında ağır hasar gören yapıların sayısını açıkladı. Sosyal medya hesabından son durumu paylaşan Kurum, İzmir başta olmak üzere Adana, Manisa, Hatay ve Isparta’da toplam 132 bağımsız birimin ağır hasar gördüğünü bildirdi. Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Orman yangınlarında hasarın boyutu netleşmeye başladı. Bakan Murat Kurum, 5 ilde devam eden tespit çalışmaları kapsamında şu ana kadar en fazla zararın İzmir’de yaşandığını duyurdu. Bornova, Gaziemir ve Seferihisar'da çok sayıda yapının zarar gördüğü açıklanırken, "Yaraları hızla saracağız" mesajı verildi.


Bakan Kurum yangınların bilançosunu paylaştı


Bakan Kurum, orman yangınlarıyla ilgili 5 ilde devam eden hasar tespit çalışmalarındaki son durumu sosyal medya hesabından paylaştı.


Bakan Kurum, “Ülkemizde yaşanan orman yangınlarıyla ilgili İzmir, Hatay, Adana, Manisa ve Isparta’da hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. İzmir'de şu ana kadar; Bornova, Gaziemir ve Seferihisar'da 110’u konut olmak üzere toplam 114 bağımsız birimin ağır hasarlı olduğunu, Adana’da 8, Manisa'da 6 ve Hatay'da ise 4 bağımsız birimin ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarımız tamamlandıktan sonra hızla yaraları saracağız. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.





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