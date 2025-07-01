Bakan Kurum yangınların bilançosunu paylaştı: 5 ilde ağır hasar çalışmalar sürüyor

Orman yangınlarında hasarın boyutu netleşmeye başladı. Bakan Murat Kurum, 5 ilde devam eden tespit çalışmaları kapsamında şu ana kadar en fazla zararın İzmir’de yaşandığını duyurdu. Bornova, Gaziemir ve Seferihisar'da çok sayıda yapının zarar gördüğü açıklanırken, "Yaraları hızla saracağız" mesajı verildi.

Bakan Kurum, “Ülkemizde yaşanan orman yangınlarıyla ilgili İzmir, Hatay, Adana, Manisa ve Isparta’da hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. İzmir'de şu ana kadar; Bornova, Gaziemir ve Seferihisar'da 110’u konut olmak üzere toplam 114 bağımsız birimin ağır hasarlı olduğunu, Adana’da 8, Manisa'da 6 ve Hatay'da ise 4 bağımsız birimin ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarımız tamamlandıktan sonra hızla yaraları saracağız. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.