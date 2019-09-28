Gündem Bakan Selçuk Bilge Çocuk Marsta Hayat Hikaye yarışması ödül töreninde konuştu Bu yarışmaya katılmanız neden Türkiyenin geleceği için heyecanlanmamız gerektiğini açıklıyor
EĞİTİM

Bakan Selçuk Bilge Çocuk 'Mars'ta Hayat' Hikaye yarışması ödül töreninde konuştu: Bu yarışmaya katılmanız neden Türkiye’nin geleceği için heyecanlanmamız gerektiğini açıklıyor

Bilge Çocuk Dergisi ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen Mars’ta Hayat Hikâye Yarışması ödülleri sahiplerini buldu. Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yarışmanın önemine dikkat çekerek “Burada bu hikaye yarışmasına katılmanız, aslında niye umutlanmamız gerektiğini niye heyecanlanmamız gerektiğini gayet iyi açıklıyor” dedi.

Haber Merkezi AA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

Bilge Çocuk Dergisi'nin "Mars'ta Hayat" konulu Kısa Hikaye Yarışması Ödül Töreni, binlerce öğrencinin katılımıyla İstanbul Tema Park'ta gerçekleştirildi.

DHA
Bakan Selçuk, ödül töreni alanına giriş yaptığı sırada öğrencilerin sevgi gösterileriyle karşılaştı.

Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, çocukların olduğu yerde sadece çocukların konuşması gerektiğini söyledi.

AA
Renkli anların oluştuğu ödül töreni alanında Bakan Selçuk, öğrencilerle birlikte selfie çekti.

Bakan Selçuk 'Mars'ta hayat' hikaye yarışması ödül törenine katıldı
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Bakan Selçuk 'Mars'ta hayat' hikaye yarışması ödül törenine katıldı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Bilge Çocuk 'Mars'ta Hayat' Hikaye yarışması ödül töreninde konuştu.


"Biz burada Türkiye'nin geleceği için varız, biz burada sizler için varız, biz burada bu topraklar için varız, kendi değerlerimiz için varız" diyen Bakan Selçuk, öğrencilere yönelik şunları söyledi:

"Bugün bir dergiyle hepinizin Mars'la ilgili bir hikaye yarışmasına katılıyor olması aslında niye umutlanmamız, heyecanlanmamız gerektiğini gayet güzel açıklıyor. Sizin buradaki faaliyetleriniz içerisinde bulunmaktan son derece memnunum. Bunların sayısı artarak devam edecek. Yeter ki sizler bu ülkeye sahip çıkın. Yeter ki sizler okullarınızda, derslerinizde Türkiye'nin geleceği için heyecanlanın."

AA
Bakan Selçuk, yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.
Önce anne babaların sonra eğitim camiasının sorumluluğunda

Albayrak Grubu CEO'su Doç. Dr. Ömer Bolat ise çocuğun yetiştirilmesinin, önce anne babaların sonra eğitim camiasının, daha sonra ise devletin ve ülkenin sorumluluğunda olduğunu ifade etti.

DHA
Albayrak Grubu CEO'su Doç. Dr. Ömer Bolat, Bilge Çocuk Dergisi tarafından düzenlenen Mars'ta Hayat konulu hikaye yarışmasının önemine dikkat çekerek "Bu aslında bir sosyal sorumluluk projesidir" dedi.

Bolat, bu halkada kopukluk olmaması gerektiğini belirterek, "Albayrak Medya Grubunun hayatın her alanına dokunan yayın organları var. Amacımız ülkemize her alanda hizmet etmektir. Bizim için bu bir yarışma değil sosyal sorumluluk projesidir." diye konuştu.

  • Bilge Çocuk ve Bilge Minik Dergileri Genel Yayın Yönetmeni Osman Turhan da dijital çağda dergi çıkarmanın zorluğunu anlatarak, çocuklar ve ebeveynlerden aldıkları destekle 2016 yılından bu yana 38. sayıya ulaştıklarını kaydetti.

Yarışmada birinciliği Elazığ Cumhuriyet Orta Okulu'ndan Yusuf Çağrı Gürel, ikinciliği Kahramanmaraş Gazi Orta Okulu'ndan Didem Ülkü Demirci, üçüncülüğü ise Konya İhsan Kabadayı Orta Okulu'ndan Nezaket Sena Öngüner kazandı.

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DHA
Ödül töreni sonrası binlerce çocuk Tema Park'ta oyun alanlarında eğlendi.

Ödül törenine, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Albayrak Grubu Başkanvekili Nuri Albayrak ile Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden öğrenciler ve veliler katıldı.

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