Bakan Tekin'den Özel'in 'sokak' tehdidine tepki: Bu açıkça millete meydan okumaktır

"Zira kamuoyu, bu rüşvet ağı ile kongre süreci arasında ilinti kurmuş durumda. Özgür Özel'e, kendi koltuğunu koruma telaşıyla yaptığı bu açıklamaların, davranışların Türkiye'de demokratik toplum düzeninin işleyişine onarılması çok zor yaralar açabileceğini hatırlatmak isterim. Bu tavır, Türk demokrasi tarihi için olduğu gibi CHP açısından da utanç verici bir tavırdır. Beş yıllığına sandığa gidip yasama ve yürütme organını seçen milli iradeye saygısızlıktır, hiçe saymaktır. TBMM'nin iradesine saygısızlıktır ama unutulmasın: Türkiye artık eski Türkiye değildir. Hiç kimse, milletin iradesinden doğmuş bir meşruiyeti, sokak söylemleriyle sorgulamaya kalkmamalıdır. Bu ülke, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde eski Türkiye'nin vesayet zincirlerini kırmış, kirli ittifakların, masa başı sokak oyunlarının ve medya destekli algı düzenlerinin tamamını tarihin karanlık sayfalarına atmıştır. Türkiye, sadece hukuk ve demokrasiyle yürür, sadece milletin önünü açtığı yolda ilerler."