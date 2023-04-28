Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na Atatürk Havalimanı tepkisi: Başka ülkelere peşkeş çekilmesine asla müsaade etmeyeceğiz

Sizler kendinizi ne kadar geliştirirseniz ne kadar çaba gösterirseniz bu ülke o kadar daha fazla ileriye gider. Sizlerin yenilikçi fikirleri, üretkenliği ülkemizin teknolojik alanda öncü ülkeler arasında yer almamızı sağlayacağız. Bir cumhurbaşkanı adayı Atatürk Havalimanı'nın ABD'li şirketlere peşkeş çekeceğini ilan etti. Burayı ABD'li şirketlerin uzay ve havacılık merkezi yapacaklarmış. Burada dünyanın en büyük havacılık festivali yapılıyor, İngiliz, Alman, Fransız değil Türk gençleri yarışıyor. Bu beyefendi sizi görmüyor ve duymuyor. Sizi görmeyenlere biz buradan selam yollayalım. Biz buradan Türkiye'nin en büyük selfielerinden birini çekip yayınlayalım mı? Biz Allah'ın izniyle yerli ve milli kabiliyetlerimizin başka ülkelere peşkeş çekilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Baykar'a dokunacağız diyenlere karşı Selçuk Bayraktar'ın yanında durmaya var mısınız? Onun yanında sürekli duracağınıza söz veriyor musunuz?