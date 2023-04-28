Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na Atatürk Havalimanı tepkisi: Başka ülkelere peşkeş çekilmesine asla müsaade etmeyeceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Kıymetli misafirler, aziz hemşerilerimiz, TEKNOFEST’in değerli katılımcıları, sevgili gençler, dünyanın bir numaralı havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFES’te sizlerle yeniden birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyor sizleri saygıyla selamlıyorum.
Hepiniz bu coşkuya hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu yıl 6’ncısı düzenlenen TEKNOFEST’in ülkemize, milletimize, gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum.
Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında bizlere bu gururu yaşatan T3 Vakfı’na, paydaş kurum ve kuruluşlarımıza canı gönülden şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.
'Her zamanki gibi büyük bir keyif aldık'
'Her zamanki gibi büyük bir keyif aldık'
Ülkesine aşık gençlerimizin 2018’de yaktığı ateş kısa sürede Azerbaycan’a kadar ulaştı. Geçen sene Samsun ve Bakü’de gerçekleştirdiğimiz TEKNOFEST’i 7’de 77’ye vatandaşlarımız büyük bir gururla takip etti. TEKNOFEST’i yurdumuzun 4 bir yanında gerçekleştirmeye gayret ediyoruz.
Yarışmacılarımızın heyecanını siz gençlerimizle birlikte yaşamaktan her zamanki gibi büyük bir keyif aldık. Sizlerin yapmış olduğu projeleri yerinde izleyerek sizlerin heyecanına ortak olduk. Bu sene TEKNOFEST elektrikli araç yarışmalarına ben de yerli ve milli otomobilimiz TOGG ile katıldım.
'Altı senede 50 katlık artıştan bahsediyoruz'
'Altı senede 50 katlık artıştan bahsediyoruz'
Gençler TOGG’u çok sevmiş. Gençlerimizle ne kadar gurur duysak az. TEKNOFEST yarışmalarına katılım her geçen yıl artıyor. Bu yıl da 41 ana 102 alt kategoride düzenlediğimiz yarışmalara 81 il ve 66 ülkede 332 bin takım ve 1 milyondan fazla yarışmacı başvurdu. 6 senede 50 katlık artıştan bahsediyoruz.
'13 milyon liralık ödülü takdim edeceğiz'
'13 milyon liralık ödülü takdim edeceğiz'
Dikey inişli roketten, karma sürü robotlara kadar birçok alanda yarıştılar, hünerlerini ortaya koydular, önemli işlere imza attılar biz de gençleri ödüllendirmeyi ihmal etmedik. Ön elemeyi aşan gençlere 30 milyon liranın üzerinde malzeme desteği sağladık. Ödül almaya hak kazanan takımlarımıza 13 milyon liralık ödülü takdim edeceğiz.
'TEKNOFEST rekorlarla yoluna devam ediyor'
'TEKNOFEST rekorlarla yoluna devam ediyor'
Rakamlardan da anlaşılacağı üzere TEKNOFEST bu yıl da rekorlarla yoluna devam ediyor. Hem gençlerimizin, hem ziyaretçilerimizin hem sponsorlarımızın TEKNOFEST’e inancı artıyor. Her zaman söylediğimiz bir şey var. Eğer biz TEKNOFEST üzerinden gençlerimize yatırım yapmasak gençlerimiz desteklemesek emin olun onların önünü açacak bu ülkede başka hiçbir vizyon sahibi kurum ve kuruluş göremiyoruz. Biz gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Gençlerimizi inşallah geleceğe çok farklı umutlarla taşımış olacağız.
Eğer biz TEKNOFEST sayesinde bir arkadaşımızın bile kabiliyetlerinin gelişmesine yardım olabiliyorsak o bizim için en önemli rütbedir.
Siz hayallerinizi gerçekleştirin umutlarınızı kaybetmeyin diye sizlerle beraber buradayız, siz kendinizi dünyaya gösterin, geleceğinize yön verin diye sizlerle beraber buradayız.
'Teknofest kuşağı burada'
'Teknofest kuşağı burada'
Hayallerinizi gerçekleştirmek için her türlü imkanı sizlere sunmak için sizlerle buradayız. Atalarımız hiçbir zaman hayallerinden vazgeçmediler, onların hayallerinin karşısında kimse duramadı ve onlar başardılar. Bayrağı taşıma sırası siz değerli gençlerde. Şu tabloya bir bakın, Türkiye'nin yarını, geleceği işte burada. Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek Teknofest kuşağı burada. İşte Teknofest kuşağı, hayal eden, umut eden, kendine inanan sapasağlam bir gençlik karşımızda.
'Gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz'
'Gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz'
Dünya artık yeni bir döneme giriyor. Önümüzdeki dönem pek çok değişikliğe gebe. Biz eskiden olduğu gibi dünyanın gelmiş geçmiş en adil cihan devletini mi hedefleyeceğiz, yoksa onun bunun kuyruğuna takılan küçük ülke mi olacak? Biz Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ülkesi arasına sokmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu güzel vatanımızı her bir adımla ileriye taşımak için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz.
'Türkiye olarak asla yerimizde sayamayız'
'Türkiye olarak asla yerimizde sayamayız'
Atalarımız hiçbir zaman hayallerinden vazgeçmediler onların hayallerinin karşısında kimse duramadı ve onlar başardılar artık bayrağı taşıma sırası sizlerde, siz değerli gençlerimizde.
Bizimle dalga geçenler oldu, gülenler oldu. Biz hayallerimizden asla vazgeçmedik. Gelecek dünyasında Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için önce kendimize sonra milletimize inandık. Devrim otomobilinin önüne engel koyanlara inat devrin otomobili Togg yolların tozunu attırıyor. Kendi savaş gemimizi üreteceğiz dedik, TCG Anadolu'yu kahraman ordumuza teslim ettik. Kendi uydumuzu İMECE'yi uzaydaki gözümüz olmak üzere uzaya fırlattık. Bugün artık milyar Dolar değerlemeye ulaşan şirket ve girişimcilerimiz var. Türkiye'nin ürettiği teknolojiler, ürünler hepsi bizim için gurur kaynağı. Geldiğimiz noktayı yeterli görmüyoruz, Türkiye olarak asla yerimizde sayamayız.
'Atatürk Havalimanı'nın ABD'li şirketlere peşkeş çekeceğini ilan etti: Asla müsaade etmeyeceğiz'
'Atatürk Havalimanı'nın ABD'li şirketlere peşkeş çekeceğini ilan etti: Asla müsaade etmeyeceğiz'
Sizler kendinizi ne kadar geliştirirseniz ne kadar çaba gösterirseniz bu ülke o kadar daha fazla ileriye gider. Sizlerin yenilikçi fikirleri, üretkenliği ülkemizin teknolojik alanda öncü ülkeler arasında yer almamızı sağlayacağız. Bir cumhurbaşkanı adayı Atatürk Havalimanı'nın ABD'li şirketlere peşkeş çekeceğini ilan etti. Burayı ABD'li şirketlerin uzay ve havacılık merkezi yapacaklarmış. Burada dünyanın en büyük havacılık festivali yapılıyor, İngiliz, Alman, Fransız değil Türk gençleri yarışıyor. Bu beyefendi sizi görmüyor ve duymuyor. Sizi görmeyenlere biz buradan selam yollayalım. Biz buradan Türkiye'nin en büyük selfielerinden birini çekip yayınlayalım mı? Biz Allah'ın izniyle yerli ve milli kabiliyetlerimizin başka ülkelere peşkeş çekilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Baykar'a dokunacağız diyenlere karşı Selçuk Bayraktar'ın yanında durmaya var mısınız? Onun yanında sürekli duracağınıza söz veriyor musunuz?
#TEKNOFEST
#Mustafa Varank
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Atatürk Havalimanı
40 dakika önce