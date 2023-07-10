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Bakan Yerlikaya ve Tunç sel bölgesindeki son durumu paylaştı:137 vatandaşımızı kurtardık can kaybımız yok

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç selin vurduğu Bartın'da incelemelerde bulundu. Bakan Yerlikaya, sel bilançosu ile ilgili yaptığı açıklamada "137 vatandaşımızı kurtardık. Can kaybımız yok" diyerek yağışların gece boyunca süreceğini söyleyip vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, 260 köyün 155'inde hasar meydana geldiğini hasar çalışmalarını en kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

11:47 . 10/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Bakanlar sel bölgesinde

Bakanlar sel bölgesinde

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile birlikte selden etkilenen bölgeleri ziyaret etti.


Burada incelemelerde bulunan iki bakan, bölgedeki son durumu aktardı.


Ali Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar;

"137 vatandaşımızı kurtardık. Can kaybımız yok

Gece 24:00'e kadar risk sürüyor. Dikkatli olunmalı."

Bakan Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar;
"Çok şükür can kaybımız yok.

137 vatandaşımız mahsur kaldıkları bölgelerden kurtarıldı.

Sel Bartın'ın tüm ilçelerini etkiledi. Hasarlarımız var.

Hasarların giderilesi için talimatlar verildi.

Hasarlar giderilmeye devam edecek

260 köyümüzün 155'inde hasar var."

Ayrıntılar geliyor...

#Ali Yerlikaya
#bilanço
#sel
#Yılmaz Tunç
#Bartın
20 dakika önce
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