Bakan Yerlikaya ve Tunç sel bölgesindeki son durumu paylaştı:137 vatandaşımızı kurtardık can kaybımız yok

Bakanlar sel bölgesinde
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile birlikte selden etkilenen bölgeleri ziyaret etti.
Burada incelemelerde bulunan iki bakan, bölgedeki son durumu aktardı.
"137 vatandaşımızı kurtardık. Can kaybımız yok
Gece 24:00'e kadar risk sürüyor. Dikkatli olunmalı."
137 vatandaşımız mahsur kaldıkları bölgelerden kurtarıldı.
Sel Bartın'ın tüm ilçelerini etkiledi. Hasarlarımız var.
Hasarların giderilesi için talimatlar verildi.
Hasarlar giderilmeye devam edecek
260 köyümüzün 155'inde hasar var."
Ayrıntılar geliyor...