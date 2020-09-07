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BALİKESİR

Balıkesir haberleri: Çocuklarını düşünüp kendi mezarını kazdı!

Çocuklarını düşünüp kendi mezarını kazdı!

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde mezar yeri kazarak geçimini sağlayan Halil Aykut öldüğünde çocuklarının mezar kazma telaşına düşmemesi için şimdiden kendi mezar yerini de kazarak hazır hale getirdi.

Haber Merkezi DHA
Çocukları telaş yaşamasın diye kendi mezarını kazdı.
Çocukları telaş yaşamasın diye kendi mezarını kazdı.

Günümüzde, teknolojinin ve sanayinin gelişmesiyle hayatımıza pek çok yeni iş kolu girse de bazı meslekler var ki geçmişten günümüze varlığını sürdürüyor. Birçok insana ürkütücü gelse de mezarlıklar da bazı insanlar için iş kapısı konumunda bulunuyor.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, 10 yıldır mezar yeri kazarak geçimini sağlayan Halil Aykut da bu işten ekmeğini kazananlardan sadece birisi.

Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Durasalar mahallesinden 1980 yılında ayrılarak ilçe merkezine gelen Halil Aykut, ilk olarak inşaatlarda çalıştı. İki kız çocuğu ve iki torun sahibi Halil Aykut, 10 yıl öncesinde bir akrabasının mezarını kazana kadar inşaatlarda çalışmayı sürdürdüğünü söyledi.

Halil Aykut

İstanbul'daki denetimlerde ilginç tablo: Her üç araçtan ikisi ceza yedi
FOTOĞRAF 19
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Cuma ve Cumartesi günleri 17.00 ile gece 03.00 saatleri arasından Bakırköy, Zeytinburnu, Fatih ilçeleriyle D-100 Karayolu ve sahil yolunda denetim yapıldı.
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Denetimlere 38 resmi, 16 sivil ve 14 motorlu ekip olmak üzere toplam 122 personel katıldı.
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Yapılan denetimlerde 3 bin 923 araç kontrol edildi. Trafik polisleri, abartı egzozdan 111, makas atmaktan 91, alkollü araç kullanmaktan 63, sürücü belgesi olmadan araç kullanmaktan 65, emniyet şeridini ihlal etmekten 14, seyir halinde cep telefonu kullanmaktan 344, emniyet kemeri takmamaktan 562, toplu taşıma araçlarında ise Hıfzıssıhha Kanunu'na aykırı davranmaktan 38 araç ve diğer nedenlerden bin 231 olmak üzere 2 bin 519 işlem yapıldı.
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139 aracın trafikten men edildiği denetimlerde 1 milyon 139 bin 100 lira para cezası kesildi. 1 tane çalıntı motosiklete ise el konuldu.
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İstanbul'daki denetimlerde ilginç tablo: Her üç araçtan ikisi ceza yedi
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün hafta sonu gerçekleştirdiği denetimlerde ilginç bir tablo ortaya çıktı. Trafik ekipleri tarafından şehrin farklı noktalarında yapılan denetimlerde kontrol edilen her üç araçtan ikisine cezai işlem uygulanırken, toplamda 1 milyon 139 bin 100 lira para cezası kesildi.

‘Önemli olan yaptığın işi severek sürdürmek’ diyen mezarcı Halil Aykut, 10 yıldan bu yana vefat eden ilçe halkının mezar yerini kazıyor. Daha da ilginci ise Halil Aykut'un, şimdiden kendi mezar yerini de kazıp hazırlaması oldu.

Aykut, "10 yıl önce bir akrabamın mezarını kazarken yanıma birisi geldi ve vefat eden yakınının mezarını kazmamı istedi. O sıra arka arkaya işler denk geldi ve mezarcılığa başladım. Kısa bir süre sonra Bigadiç’in mezarcısı oldum. Yakını vefat eden beni buldu. Ne verirlerse onu alıyorum. 100 lira da veren oluyor, 150 lira da. Kimsesiz ve fakirlerin mezarlarını ücretsiz kazıyorum. Bigadiç’te fazla ölüm olmuyor. Ortalama haftada iki kişi ölüyor. Allah bereket versin. Ekmeğimi, rızkımı buradan karşılıyorum” dedi.

Halil Aykut

KENDİ MEZARINI DA HAZIRLAMIŞ

Bir mezarı kazıp hazırlamasının toprağın yapısına göre yaklaşık 2-3 saat sürdüğünü söyleyen Aykut, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"İnşaatlara gitsem sekiz saat çalışıyordum. Bu işten daha zor. Mezar kazarak hem ekmeğimi kazanıyorum hem insanların duasını alıyorum. Ayrıca bazı kişiler aile mezarlıklarının bakımlarını yaptırıyor. Çiçek dikip, sulama ve ot temizleme işleri yapıyorum. Yakını ölen bazen ne yapacağını bilemiyor. Defin işleri uğraştırıyor. Ben de bu işi yaparken Bigadiç’in yeni mezar yerinde kendi mezarımı da kazdım. Ne zaman gideceğim ne zaman ecelim geleceği bilinmez. Ölürsem benim mezarım hazır. Çocuklarım mezar kazdırma telaşına düşmesin diye hazırladım. İşimden memnunum. Sağlığım el verdiği sürece devam edeceğim.”

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