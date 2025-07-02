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Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altında

Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altında

09:202/07/2025, Çarşamba
AA
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Balıkesir
Balıkesir

Balıkesir'in Susurluk ve Kepsut ilçeleri arasındaki ormanlık alanda dün çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Balıkesir'de dün Kepsut'a bağlı Gökçeören Mahallesi ile Susurluk'un Babaköy Mahallesi arasında bulunan ormanlık alanda çıkan yangına, 14 arazöz, 8 su ikmal aracı, 10 ilk müdahale aracı, 5 hizmet aracı, 1 helikopter, 3 uçak, 1 dozer, 1 treyler, diğer kurumlardan gelen 21 araç ve 150 personelle müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.



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