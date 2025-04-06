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Balıkesir'de sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyerlere çarptı

Balıkesir'de sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyerlere çarptı

08:566/04/2025, الأحد
IHA
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Can kaybının olmadığı kazada maddi hasar meydana geldi.
Can kaybının olmadığı kazada maddi hasar meydana geldi.

Balıkesir'de meydana gelen tek taralı trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarpma sonucu yaralandı.

Balıkesir- Bursa karayolunun Tellioğlu mevkiinde oluşan tek taraflı trafik kazasında araç sürücüsü M.S. direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza mahalline gelen Karesi Grup Amirliği personeli, 112 Sağlık ve polis ekipleri müdahale etmiş yaralı M.S. sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekibine teslim edildi. Kaza sonrası otomobil kullanıma bir hale geldi. Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.



#balıkesir
#sürücü
#trafik kazası

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