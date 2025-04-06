Balıkesir'de sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyerlere çarptı

Balıkesir- Bursa karayolunun Tellioğlu mevkiinde oluşan tek taraflı trafik kazasında araç sürücüsü M.S. direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza mahalline gelen Karesi Grup Amirliği personeli, 112 Sağlık ve polis ekipleri müdahale etmiş yaralı M.S. sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekibine teslim edildi. Kaza sonrası otomobil kullanıma bir hale geldi. Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.