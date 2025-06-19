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Bandırma'da feci olay: Hastanenin önünden karşıya geçmek isteyen 83 yaşındaki kaıdn 200 metre sürüklenerek öldü

Bandırma'da feci olay: Hastanenin önünden karşıya geçmek isteyen 83 yaşındaki kaıdn 200 metre sürüklenerek öldü

07:5119/06/2025, Perşembe
IHA
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Olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 83 yaşındaki kadın, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki kavşakta, Çanakkale istikametinden gelen 34 KRM 413 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Nurten Kaya'ya (83) çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın altında yaklaşık 200 metre sürüklenen Kaya, olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ise olay yerinden kaçtı.


Polis ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri ve savcı tarafından gerekli incelemeler yapıldı.


Nurten Kaya'nın cenazesi, incelemelerin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.



#balıkesir
#bandırma
#trafik kazası
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