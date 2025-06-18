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Kontrolden çıkan araç çocukların arasına daldı: 3 yaralı

Kontrolden çıkan araç çocukların arasına daldı: 3 yaralı

17:5418/06/2025, Çarşamba
IHA
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KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ ÇOCUKLARIN ARASINA DALDI: 3 YARALI
KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ ÇOCUKLARIN ARASINA DALDI: 3 YARALI

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, kontrolden çıkan bir otomobilin bisikletli çocukların arasına dalması sonucu meydana gelen kazada 3 çocuk yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Orduzu Mahallesi Elmasuyu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, N.U. yönetimindeki 44 ED 648 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda bulunan bisikletli çocukların arasına daldı. Kazada T.Y.K., T.D. ve M.Y.Ö. çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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