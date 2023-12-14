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Barış tohumları filizleniyor

Türkiye ile Yunanistan arasında atılan barış tohumları filizlenmeye devam ediyor. Atina’da yapılan barış ve iş birliği zirvesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunan Başbakanı Miçotakis önümüzdeki yılın ilk yarısında bir araya gelecek. Liderlerin görüşmesinin yanı sıra iki ülkenin dışişleri bakanları da sık sık görüşecek.

Nur Banu Aras
Nur Banu Aras
09:59 - 14/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunan Başbakanı Miçotakis.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunan Başbakanı Miçotakis.

İki ülke heyetleri siyasi diyalog ve pozitif gündem ile güven artırıcı önlemler konusunda teknik toplantılara devam edecek. 2024’te Türkiye’de yapılacak olan Yüksek Düzeyli İşbirliği Komitesi toplantısı öncesi somut adımların atılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 yıl aradan sonra geçtiğimiz hafta Yunanistan’a kritik bir ziyarette bulundu.


BİLDİRGE SOMUTLAŞACAK


Erdoğan’ın ziyareti iki ülke arasındaki buzları eriten ilk adım oldu. Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan “Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi” önümüzdeki günlerde somutlaşacak. Bildirge, ikili ilişkilerde kazan-kazan anlayışını temel alan ve iki ülke arasında açılan yeni sayfanın somut yansıması niteliğini taşıyor. Hükümet kaynakları, bildirge ile Yunanistan ile ortak anlayışı pekiştirmeyi, geleceğe yönelik perspektif sunulacağını belirtti.


DİYALOG KANALLARI GELİŞTİRİLECEK


İki ülkenin temsilcilerinden oluşan ikili mekanizma da çalışmalarına devam edecek. Her seviyede yeniden açılan diyalog kanalları karşılıklı güven temelinde geliştirilecek. Sorunların karşılıklı güven temelinde aşılması yönündeki bu olumlu ivme karşılıklı olarak devam edecek. Bu kapsamda Miçotakis’in bahar aylarında Türkiye’yi ziyaret etmesi planlanıyor. İki liderin Washington’da temmuz ayında yapılacak NATO Zirvesi’nde görüşmeleri bekleniyor.

#Türkiye
#Yunanistan
#Recep Tayyip Erdoğan
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