Barış tohumları filizleniyor

İki ülke heyetleri siyasi diyalog ve pozitif gündem ile güven artırıcı önlemler konusunda teknik toplantılara devam edecek. 2024’te Türkiye’de yapılacak olan Yüksek Düzeyli İşbirliği Komitesi toplantısı öncesi somut adımların atılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 yıl aradan sonra geçtiğimiz hafta Yunanistan’a kritik bir ziyarette bulundu.





BİLDİRGE SOMUTLAŞACAK





Erdoğan’ın ziyareti iki ülke arasındaki buzları eriten ilk adım oldu. Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan “Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi” önümüzdeki günlerde somutlaşacak. Bildirge, ikili ilişkilerde kazan-kazan anlayışını temel alan ve iki ülke arasında açılan yeni sayfanın somut yansıması niteliğini taşıyor. Hükümet kaynakları, bildirge ile Yunanistan ile ortak anlayışı pekiştirmeyi, geleceğe yönelik perspektif sunulacağını belirtti.





DİYALOG KANALLARI GELİŞTİRİLECEK



