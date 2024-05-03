Batı başını kuma gömdü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazzelilere uyguladığı soykırımı daima gündemde tuttuklarını, Filistin davasına verdikleri güçlü desteği her zeminde açıkça ifade ettiklerini dile getirdi. Uluslararası Demokratlar Birliği temsilcilerini kabulünde konuşan Erdoğan, "Ne kadar meşhur demokrasi savunucusu akademisyen, aydın, gazeteci ve siyasetçi varsa hepsinin başını kuma gömdüğünü ve olayların yatışmasını beklediğini ifade etti. Erdoğan, "Niçin biliyor musunuz? Çünkü Batı demokrasisinin sınırlarını İsrail'in menfaatleri çizmektedir. İsrail'in çıkarına dokunan her şey bunların gözünde antidemokratiktir, antisemitiktir"dedi.

NE DİYORSAK BARIŞ İÇİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de kalıcı ateşkes ve akan kanın durması için çalıştıklarını belirterek, "Ne söylüyorsak, ne yapıyorsak barış ikliminin bölgede hakim olması için yapıyoruz" dedi.Nefret suçlarıyla mücadele noktasında Avrupa'da bir ayrımın söz konusu olduğuna işaret eden Erdoğan, bu tür olaylarda suçun kendisinden ziyade, mağdurun kimliğinin daha fazla ön plana çıktığını, daha çok belirleyici olduğunu söyledi. Erdoğan, "Antisemitizme karşı gösterilen hassasiyet ne yazık ki İslam düşmanlığı ve ırkçılık kaynaklı saldırılardan esirgenmektedir. Hatta bu suçlar güvenlik birimlerinin karıştığı NSU cinayetlerinde olduğu gibi 'dönerci cinayeti' denilerek, önemsiz hale getirilmeye çalışılıyor" ifadelerini kullandı.Meselenin daha vahim tarafının, Türk ve Türkiye karşıtlığının son yıllarda bazı siyasetçiler ve medya eliyle körüklenmesi, teşvik edilmesi, vatandaşların hedef tahtasına konulması olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

SEÇİMDE KAYBEDEN BİZE SALDIRIYOR

"İçeride köşeye sıkışan hangi siyasetçi varsa, aklına önce bize ve Türkiye'ye saldırmak geliyor. Seçimde başarısız olan kabahati kendinde aramak yerine bize ve ülkemize saldırarak temize çıkmaya çalışıyor. Şahsımızı ve bizim üzerimizden ülkemizi hedef alan kampanyaların son dönemde artması tesadüf değildir. Bu kampanyaların tek bir hedefi vardır, o da bizi ve Türkiye'yi susturmaktır. Çünkü Türkiye, sadece İslam ve yabancı karşıtlığı meselesinde değil 7 aydır devam eden Gazze krizinde de dirayetli ve cesur bir duruş sergilemiştir."

Antisemitik lekesi bize yapışmaz

Bölgedeki halkların güvenliğine en büyük zararı saldırgan ve şımarık tutumuyla mevcut İsrail yönetiminin verdiğine işaret eden Erdoğan, "Ne yaparsanız yapın antisemitik lekesi bize yapışmaz. İslam düşmanlığına ve kültürel ırkçılığın her çeşidine nasıl karşıysak antisemitizmi de aynı şekilde reddediyoruz" şeklinde konuştu.

Irkçı saldırının takipçisiyiz

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile geçen hafta Külliye’de yaptığı görüşmede 25 Mart'ta yaşanan ve ikisi çocuk 4 Türk’ün hayatını kaybettiği ırkçı saldırıyı gündeme getirdiğini kaydeden Erdoğan ilgili kurumlar vasıtasıyla bu davanın takipçisi olacaklarını kaydetti.







