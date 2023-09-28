bugün akşam saatlerinden itibaren Balıkesir ve Bursa'nın kuzey ilçelerinde, gece saatlerinden sonra ise İstanbul il geneli, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevreleri ile Zonguldak'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması tahmin ediliyor.