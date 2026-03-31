Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Batman
Batman’da husumet cinayeti: İki kişi öldü fail yakalandı

23:0831/03/2026, Salı
IHA
Sonraki haber
Batman’da husumet kaynaklı silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.
Batman Valiliği, Pınarbaşı Mahallesi’nde gerçekleşen silahlı saldırıda D.K. ve A.K.’nin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yapılan ilk değerlendirmelere göre olay husumet kaynaklı olarak değerlendirildi. Fail M.A.K. (17), Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde suç aleti ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Adli soruşturma titizlikle sürüyor.

Batman Valiliği, 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının failinin yakalandığını, olayın husumet kaynaklı olduğunun değerlendirildiğini açıkladı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 18.00 sıralarında Pınarbaşı Mahallesi’nde, A.K. (55) ve D.K. (28) isimli iki vatandaşın kimliği belirlenen bir şahsın silahlı saldırısına uğradığı bildirildi. Saldırı sonucu D.K.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan A.K.’nin ise İluh Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği ifade edildi. Açıklamada, yapılan ilk değerlendirmelere göre olayın husumet/kan davası kaynaklı olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

Olayın faili olduğu belirlenen M.A.K.’nin (17), emniyet ve jandarma birimlerinin koordineli çalışmaları sonucu Diyarbakır’ın Bismil ilçesi Sinan Jandarma uygulama noktasında, içerisinde bulunduğu ticari araçta suç aleti ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu. Olayla ilgili adli soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.



#Batman
#husumet
#Cinayet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
