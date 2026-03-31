Batman’da husumet cinayeti: İki kişi öldü fail yakalandı

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 18.00 sıralarında Pınarbaşı Mahallesi’nde, A.K. (55) ve D.K. (28) isimli iki vatandaşın kimliği belirlenen bir şahsın silahlı saldırısına uğradığı bildirildi. Saldırı sonucu D.K.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan A.K.’nin ise İluh Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği ifade edildi. Açıklamada, yapılan ilk değerlendirmelere göre olayın husumet/kan davası kaynaklı olduğunun değerlendirildiği belirtildi.