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Bayrampaşa'da feci olay: Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi öldü

Bayrampaşa'da feci olay: Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi öldü

09:1917/12/2024, Salı
IHA
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Yaşanan olay sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaşanan olay sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul Bayrampaşa'da gece saatlerinde, iş yeri arazisinin tellerle çevrili duvarında tellerin kopması sonucu dengelerini kaybederek yaklaşık 10 metreden beton zemine düşen 2 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul'daki olay, saat 01.15 sıralarında Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre henüz kimliği öğrenilemeyen iki erkek şahıs, iş yeri arazisinin tellerle çevrili duvarında oturdukları esnada, tellerde yaşanan kopma sonrası dengelerini kaybederek aşağıya düştü.

Yaşanan olay sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları müdahale sonrası her iki şahsın da hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri olayın yaşadığı bölgeyi şeritle çevirerek güvenlik tedbiri aldı.

Hayatını kaybeden iki kişinin cansız bedeni görevlilerce Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.


#İstanbul
#Bayrampaşa
#Altıntepsi

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