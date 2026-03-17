Belçika: Rusya ile ilişkiler normalleşmeli

Belçika: Rusya ile ilişkiler normalleşmeli

04:0017/03/2026, Salı
G: 17/03/2026, Salı
Bart De Wever
Bart De Wever

Belçika Başbakanı Bart De Wever, Avrupa’nın Rusya ile ilişkileri yeniden normalleştirmesi ve ucuz enerjiye yeniden erişim sağlaması gerektiğini, bu görüşü paylaşan diğer liderlerin ise açıkça dile getirmeye cesaret edemediğini söyledi.

De Wever, Fransızca çıkarılan ekonomi gazetesi L'Echo’ya verdiği röportajda, Avrupa’nın Ukrayna savaşı bağlamında izlediği politikanın sürdürülebilir olmayabileceğini dile getirdi. Rusya’nın askeri ya da ekonomik olarak kısa sürede zayıflatılmasının zor olduğunu ifade eden De Wever, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’i Ukrayna’ya silah göndererek tehdit edemiyoruz ve ABD’nin desteği olmadan ekonomik olarak da boğamıyoruz. Bu durumda geriye tek yol kalıyor: bir anlaşma yapmak." değerlendirmesinde bulundu. De Wever, Avrupa’nın güvenliği için askeri kapasitenin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. De Wever, Avrupa’daki "bazı liderlerin" özel görüşmelerde benzer değerlendirmeler yaptığını öne sürerek, "Avrupalı liderler özel olarak benimle aynı fikirde olduklarını söylüyor ancak kimse bunu açıkça dile getirmeye cesaret edemiyor" dedi.



#Politika
#belçika
#rusya
